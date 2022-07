Amical: à quelle heure et sur quelle chaine regarder le choc OM-AC Milan

Pour son dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1, l’OM accueille l’AC Milan dimanche au stade Vélodrome. Le coup d’envoi est à 18h. Le match sera diffusé en direct sur RMC Story, RMC Sport 1, BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var.

C’est le match amical que tous les fans de l’OM attendent. Dimanche à 18h au stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille affronte l’AC Milan pour son dernier match de préparation avant la reprise de la Ligue 1, dans une semaine, face à Reims. Le remake de la finale de la Ligue des champions 1993 remportée par les Olympiens grâce à un but de Basile Boli sera diffusé en direct sur RMC Story, RMC Sport 1, BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var. Et bien sûr en live commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

Les champions d'Italie avant d'attaquer la Ligue 1

Sur RMC Story, vous retrouverez aux commentaires Stéphane Guy, l’ancien Marseillais Rod Fanni et Salim Baungally. Le match sera commenté par Eric Huet sur RMC Sport 1 et Hamza Rahmani sur BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var.

Dans une ambiance qui s’annonce bouillante (le choc devrait probablement se jouer devant 60.000 spectateurs), les joueurs d’Igor Tudor tenteront de renouer avec la victoire face aux champions d’Italie après trois matchs amicaux peu convaincants face à Norwich (défaite 3-0), Middlesbrough (défaite 2-0) et un nul face au Betis Séville (1-1).