Amical: l’OL accroché par Sochaux, Blanc pas tendre avec ses joueurs

Malgré un but de Corentin Tolisso, l’Olympique Lyonnais a été tenu en échec par Sochaux (1-1) ce samedi pour son quatrième match amical au Groupama OL Training Center de Décines.

L’OL ne se rassure pas. Après avoir remporté une victoire de prestige face à Liverpool dans le cadre de la Dubaï Super Cup, l’équipe de Laurent Blanc a dû se contenter d’un match nul 1-1 face à Sochaux, ce samedi au centre d’entraînement de Décines pour son quatrième match amical durant la trêve internationale.

A l’issue d’une partie fermée que les Gones ont disputé sans Alexandre Lacazette, malade, l’OL s’est fait surprendre en début de match (but de Sissoko à la 7e minute), avant d’égaliser grâce à Corentin Tolisso (29e). Malgré de nombreux changements opérés après l’heure de jeu, les Lyonnais ne parviendront pas à prendre l’avantage.

Blanc: "Il n'y a pas assez de concurrence dans ce groupe"

Après la rencontre, Laurent Blanc a répété qu’il visait la reprise de la Ligue 1 avec un déplacement à Brest le 28 décembre. Mais son analyse de la rencontre n’est pas très rassurante: "On aimerait être meilleurs notamment sur coup de pied arrêtés, on va essayer de trouver des solutions sur ces situations. J'ai des jeunes joueurs et ils se font prendre souvent dans le marquage et parfois ça peut être grave. On n'a pas été très bons, on va analyser ce match par secteur de jeu et ça va prendre un peu de temps."

Et de poursuivre: "Ce soir il n'y avait pas assez d'animation. Le groupe répond présent mais doit être plus performant. Il n'y a pas assez de concurrence dans ce groupe à mon sens, c'est à moi de la créer car c'est la concurrence qui vous fait avancer. Les joueurs doivent mieux faire dans l'utilisation du ballon. Je pense qu'il n'y a pas assez de mouvement notamment dans le secteur offensif.” Bref, il reste encore beaucoup de travail...