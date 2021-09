Angers: Chabane continue de défendre Moulin face aux accusations de racisme

Le président du SCO d'Angers, Saïd Chabane, tient la même position que celle qui fut la sienne il y a quelques semaines face aux accusations de racisme dont fait l'objet son ancien entraîneur, Stéphane Moulin.

Stéphane Moulin peut compter sur le soutien de Saïd Chabane. En conférence de presse ce jeudi, le président du SCO d'Angers a brièvement évoqué les accusations de racisme dont fait l’objet son ancien entraîneur. "J’ai dit ce que j’avais à dire, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. J’ai donné mon avis à un instant T. Quand on attaque le SCO, je défends le SCO. Et aujourd’hui personne ne dit que ce sont des joueurs du SCO ou d’anciens joueurs qui l’accusent", a commenté Saïd Chabane, en référence à un tweet qu’il avait posté le 27 août dernier.

Moulin veut porter plainte

"Le sous-entendu visant Stéphane Moulin est insultant. Insultant, tout d’abord pour lui et ses proches. Le coach Moulin a toujours fait des choix sur la base du sportif et rien que du sportif. Tolérant et intègre, Stéphane Moulin est une des fiertés du SCO et le restera", avait-il alors écrit. L’actuel coach du SM Caen est accusé par le journaliste Romain Molina d’avoir fait "la chasse au ramadan" au SCO, dont il a été l’entraîneur pendant dix ans. En réaction, il a annoncé son intention de porter plainte.

"Je suis abasourdi par ce qu’il se passe. On aurait parlé de ma compétence de coach, pas de soucis. Mais parler de mon intégrité d’homme, là je ne supporte pas. Les valeurs que je prône, c’est tout sauf ce qui est raconté. Franchement, ça me donne envie de vomir. (…) Vous n’avez qu’à interroger les joueurs de Caen et d’Angers, vous verrez bien ce qu’ils diront. Je suis resté 10 ans avec un président algérien, il n’a jamais été question de ça. Je suis dans une très grosse colère et on en restera pas là. Une plainte sera déposée. C’est trop grave pour que cela reste impuni", a réagi Stéphane Moulin, désormais entraîneur de Caen, dans une interview accordée au site Malherbe Inside.