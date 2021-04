Angers-Monaco en direct: l'ASM veut répondre au PSG et mettre la pression sur Lyon et Lille

Suivez Angers-Monaco en direct !

Angers est confortablement calé en milieu de tableau et veut désormais surtout réussir la sortie de son entraîneur emblématique Stéphane Moulin. Mais le SCO est aussi l'un des arbitres de la course au titre, en recevant aujourd'hui Monaco, qui peut revenir à un point du PSG en cas de victoire et mettre la pression sur Lyon et Lille qui s'affrontent ce soir. Coup d'envoi à 17h05.