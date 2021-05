Angers ne compte pas faciliter la tâche de Lille: "On ne fera pas l'arbitre"

Lille a grillé son joker ce dimanche en concédant le nul contre Saint-Etienne (0-0) et va devoir faire le travail lors de la dernière journée de Ligue 1 dimanche prochain, pour espérer soulever le trophée de champion. Mais Angers compte vendre chèrement sa peau.

Les joueurs de Lille le savent, ils ont grillé un énorme joker ce dimanche, en concédant le nul contre Saint-Etienne (0-0) dans le cadre de l'avant-dernière journée de Ligue 1. Le PSG, large vainqueur de Reims (4-0), est revenu à un point et le LOSC devra performer à Angers dimanche prochain.

Les Angevins n'ont plus grand chose à jouer. 12e, le SCO veut toutefois offrir une belle dernière à Stéphane Moulin. Et l'entraîneur, qui va quitter le club à la fin de la saison, ne compte pas jouer à reculons face à des Lillois qui ont montré un visage étonnant et nerveux contre les Verts.

"On va jouer notre match et la vérité viendra du terrain"

"On ne fera pas l'arbitre contre Lille, on n'a pas de cartons, prévient le coach angevin en conférence de presse. On va jouer notre match et la vérité viendra du terrain. Je n'ai rien contre les Lillois, ni contre les Parisiens. On essaiera comme d'habitude de gagner le match."

Christophe Galtier, sans excès de confiance, mobilise ses Dogues pour cette "finale": "Notre parcours s'est énormément fait à l'extérieur. On a ce dernier match qui sera une finale. Il faudra qu'on soit sur nos fondamentaux, sur ce que nous savons très bien faire à l'extérieur. Ce match nul nous permet d'avoir encore notre destin entre les pieds et les mains."