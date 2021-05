Lille: Fonte s’étonne du visage affiché par Saint-Etienne et remobilise pour la "finale"

Après le match nul de Lille face à Saint-Etienne, ce dimanche lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1 (0-0), José Fonte a glissé une petite pique à ses adversaires du soir. En s’étonnant de leur prestation au stade Pierre-Mauroy.

Lille va devoir s’arracher pour décrocher le quatrième titre de son histoire. Le premier depuis dix ans. Les Dogues ont été accrochés à domicile par Saint-Etienne, ce dimanche, lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1 (0-0). Malgré la ferveur de leurs supporters, qui les ont longuement acclamés devant le stade Pierre-Mauroy, les joueurs de Christophe Galtier n’ont pas réussi à s’offrir un précieux succès face aux Verts.

"Peut-être qu’il nous a manqué un peu plus offensivement, a réagi José Fonte sur Canal + après la rencontre. Le défenseur portugais en a profité pour glisser une petite pique à ses adversaires du soir, auteurs d’un match très solide dans le Nord: "C’est incroyable la manière dont Saint-Etienne a joué aujourd’hui. Je n’avais pas vu ça avant. Ils ne jouaient pas comme ça. Mais c’est à nous de marquer. On a tout fait. On a beaucoup travaillé. On est premiers. Il faut gagner le dernier match."

"Il faudra gagner cette finale"

Avec ce partage des points, les Lillois se retrouvent sous la menace du PSG, qui s’est imposé dans le même temps face à Reims (4-0). Les Nordistes, qui n’ont plus qu’un point d’avance au classement, n’auront pas le droit à l’erreur le week-end prochain à Angers. A l’heure où Paris sera sur la pelouse de Brest, il faudra sans doute l’emporter pour accéder au sept. "Normalement, on a fait de bons résultats à l’extérieur. On va bien se préparer pour le prochain match. Il faudra gagner cette finale", résume Fonte.