Angers – PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Après la parenthèse européenne de cette semaine, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end. En ouverture de la trente-deuxième journée, Angers accueille le PSG. Voyons ensemble comment suivre la rencontre.

Duel des extrêmes ce vendredi soir au stade Raymond Kopa. Angers, vingtième et dernier du championnat accueille le PSG qui occupe la première place du classement. A l’heure d’entamer cette nouvelle journée, 58 points séparent les deux clubs.

Car si le PSG comptabilise 72 points au compteur avec 23 victoires, 3 matchs nuls et 5 défaites, Angers affiche le bilan totalement inverse : 3 victoires, 5 matchs nuls et 23 défaites pour un bilan comptable de 14 unités. Si rien n’est encore fait mathématiquement, le club d’Angers est quasi assuré de retourner en Ligue 2 à l’issue de la saison. En effet, avant cette nouvelle journée, Angers compte 17 points de retard sur Brest, premier club non relégable avec 31 unités. Pour cette nouvelle rencontre, Kylian Mbappé devrait débuter au sein de l’attaque parisienne. Il pourrait être accompagné de Lionel Messi, lui aussi buteur lors de la dernière victoire face à Lens. Une victoire qui permet désormais aux joueurs parisiens de compter 9 points d’avance sur les Sang et Or et 8 points sur Marseille. Restez bien avec nous, on vous détaille comment suivre cette rencontre entre Angers et le PSG en direct dans le paragraphe suivant.

Angers – PSG : à quelle heure ?

Pour suivre ce duel des extrêmes entre Angers et le PSG, rendez-vous ce vendredi dès 21 heures sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Mais pour pouvoir accéder à ce match, il faudra souscrire à deux abonnements distincts : le premier à Amazon Prime, pour 6,99 euros par mois. Car c’est via ce premier abonnement que vous pourrez souscrire au Pass Ligue 1 pour un tarif de 12,99 euros par mois. Ces deux abonnements sont proposés sans engagement de durée.

