Angers: Stéphane Moulin, le recordman d'Europe, annonce son départ en fin de saison

En poste depuis 2011, l’entraîneur d’Angers Stéphane Moulin a annoncé ce vendredi qu’il quitterait le club angevin à la l’issue de la saison.

"Dix ans c’est beaucoup. Je ne vais retenir que du bon et je veux rester sur le bon." Une page se tourne au SCO d’Angers. Stéphane Moulin, 53 ans, a annoncé ce vendredi son départ du club du Maine-et-Loire à la fin de la saison de Ligue 1. L’entraîneur s’était installé pour la première fois sur le banc du SCO en 2011. Il était le coach avec la plus grande longévité actuellement dans les cinq grands championnats européens.

"J’ai décidé d’arrêter en fin de saison, a déclaré Stéphane Moulin en conférence de presse, accompagné de son président Saïd Chabane et du directeur général Philippe Caillot. Mon devoir est d’anticiper. Pour respecter le club, je me devais d’en informer les dirigeants dès maintenant. Avec le staff et les joueurs nous sommes en passe de réaliser une bonne saison. Je sais que le métier d’entraîneur est éprouvant. Je tiens à réfléchir sereinement à la suite de ma carrière. Je ne serai plus l’entraîneur du SCO d’Angers à la fin de la saison."

"La longévité peut devenir une faiblesse"

Stéphane Moulin a annoncé avoir pris sa décision début mars, avant le match contre Metz (0-1). "Cela faisait un moment que je réfléchissais", précise le coach angevin qui pense que ses joueurs ne s’attendaient pas à une telle décision lorsqu’il leur a annoncé la nouvelle.

"La longévité peut être une force mais ça peut devenir une faiblesse, je ne voulais surtout pas en arriver là. Je suis toujours un amoureux de ce club et je le resterai à jamais." Toujours en lice en Coupe de France, le SCO occupe la 10eme place de Ligue 1.