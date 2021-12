Antonetti après OL-Metz: "C'est à Lyon que je me suis fait le plus voler"

Mécontent qu'un but ait été refusé au FC Metz face à l'OL (1-1), mercredi en Ligue 1, Frédéric Antonetti a déploré un "jeu truqué voire faussé". En cause, selon lui: "la pression terrible" qui pèse sur les arbitres à Lyon.

Désabusé, Frédéric Antonetti s'est exprimé sans filtre au terme du nul 1-1 du FC Metz sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Convaincu qu'un but refusé pour hors-jeu à Opa Nguette dès la 3e minute de jeu était bien "valable", dans ce match comptant mercredi soir pour la 19e journée de Ligue 1, l'entraîneur messin a dit tout le mal qu'il pense de ce "football circus insupportable".

"Quand on voit les images, c'est catastrophique. Le quatrième arbitre me dit qu'on a les outils aujourd'hui pour juger. Je dis d'accord, mais le problème est que ce sont les hommes qui jugent. J'ai confiance dans les outils, j'ai moins confiance dans les hommes. Mais ça fait 30 ans que je suis dans le football, et ça fait 30 ans que je joue à un jeu truqué, voire faussé. C'est mon sentiment, vous ne me ferez pas changer d'avis", a d'abord déclaré Frédéric Antonetti, en conférence de presse.

"Quand on vient à Lyon, il faut savoir qu'il y a une pression terrible sur tout le monde. C'est l'endroit où je me suis fait le plus voler en 30 ans", a-t-il ensuite enchaîné.

"Si ça avait été de l'autre côté..."

"J'ai les boules, parce que ça fait dix faits de jeu qui nous sont contraires, a-t-il poursuivi. Je pense à Lens, Bordeaux, Paris... On se retrouve 18e, alors qu'on ne devrait pas y être. La preuve, notre production. Ce n'est pas la première fois. Il nous manque des points, par notre faute par moments, mais aussi par le système du football".

Malgré sa réflexion sur l'atmosphère lyonnaise, Frédéric Antonetti considère tout de même que l'OL devrait être au-dessus de la 13e place: "L'équipe de Lyon n'a pas les points qu'elle mérite. Ça ne me gêne pas de le dire, parce que je regarde bien le championnat de France. Aujourd'hui, elle est mal classée par rapport à ses ambitions. Mais par rapport à la production qui est faite, l'équipe mérite d'avoir beaucoup plus de points. Ce soir, on l'a beaucoup contrariée".

L'entraîneur des Grenats a néanmoins conclu son propos en revenant sur la décision arbitrale du début de match: "On aurait pu perdre, mais peut-être gagner aussi. Le match nul est équitable. On sait que cette équipe de Lyon nous est supérieure, on est lucides. Mais il y a un but refusé qui était valable. Si ça avait été de l'autre côté, on n'en aurait entendu parler pendant une semaine... Je le dis sereinement, je suis dans un système faussé. Ce n'est pas juste. Rien n'est juste dans le football. C'est dommage, parce que c'est un beau sport".