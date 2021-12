Ligue 1: la bonne affaire de Monaco, l'OL n'avance plus

Avec sa victoire contre Rennes (2-1), l'AS Monaco fait un joli rapproché au classement, alors que l'OL a concédé un nouveau match nul à domicile (1-1) et stagne en deuxième partie de classement. Nice (2-1 face à Lens) et Montpellier (4-1 contre Angers) font aussi une bonne affaire dans la lutte pour les places européennes.

· Monaco s'en sort contre un concurrent direct

Avec le nul du Paris Saint-Germain et la défaite de l’Olympique de Marseille, le Stade rennais avait l’occasion de faire un rapproché au classement et de passer provisoirement 2e de Ligue 1. Mais les joueurs de Bruno Génésio ont trébuché eux aussi, battus au stade Louis II par l’AS Monaco (2-1) alors qu’ils avaient ouvert le score. Martin Terrier, l’homme en forme pour Rennes, avait parfaitement combiné avec Gaëtan Laborde pour s’offrir son 9e but de la saison en championnat. Le duo Terrier-Laborde, neuf réalisations chacun cette saison, est même le plus prolifique de Ligue 1.

Mais Monaco, aussi, possède un joli duo d’attaque. Wissam Ben Yedder, sur pénalty, a d’abord remis l’ASM à hauteur, avant la pause, inscrivant son 10e but de la saison. Au retour des vestiaires, après une domination monégasque d’une demi-heure, c’est Kevin Volland qui a doublé la mise, de la tête après une reprise de volée ratée par Diop et transformée en passe décisive. Monaco remonte donc à la 6e place de L1, à deux points de Rennes seulement, alors que Nice devient dauphin du PSG grâce à son succès face à Lens (2-1). La bagarre pour le podium est relancée.

· L'OL n'y arrive plus

L’OL ne s’imaginait sans doute pas en deuxième partie de tableau au moment de la trêve hivernale. Même si les Lyonnais comptent actuellement un match en retard, ils sont surtout bloqués à la 13e place après un 4e match sans victoire, face à Metz (1-1). C’est bien l’OL, pourtant, qui a ouvert le score en deuxième période, après un premier acte stérile et un triple changement de Peter Bosz à la pause. Da Silva, Caqueret et Paqueta, pas dans son match, avaient cédé leur place à Guimaraes, Toko Ekambi et Cherki.

Un coaching gagnant dans un premier temps puisque c’est justement Cherki qui a été passeur décisif sur l’ouverture du score, signée Castello Lukeba sur corner, le premier but du jeune défenseur français avec l’OL. Mais deux minutes plus tard seulement, la défense lyonnaise a craqué et gâché ses efforts en concédant l’égalisation de Boubacar Traoré. Au Groupama Stadium, Metz fait une belle opération et prend un point important en bas de tableau, alors que l’OL stagne dangereusement. Après la trêve, les joueurs de Peter Bosz recevront le Paris Saint-Germain, pas forcément le meilleur moyen de se remettre dans le droit chemin.

· Le PSG et l'OM trébuchent

Alors qu'ils occupaient les deux premières places du championnat avant cette journée, le PSG et l'OM ont été incapables de s'imposer ce mercredi soir. Les deux équipes ont arraché le point du match nul 1-1 en toute fin de match, Paris sur une tête de Mauro Icardi et Marseille grâce à son capitaine Dimitri Payet, sur un pénalty qu'il avait lui-même obtenu. L'OM perd toutefois sa deuxième place au profit de Nice à la différence de buts - mais les Phocéens comptent un match en moins.

· Nice et Montpellier terminent bien, Lille sur un fil à Bordeaux

Dans le haut du classement, deux équipes font une bonne affaire lors de cette dernière journée de l’année : Nice, vainqueur 2-1 face à Lens, grâce à Lemina et Kluivert, après avoir concédé l’ouverture du score ; et Montpellier, qui a déroulé et s’est imposé 4-1 face à Angers, avec un Savanier buteur et passeur le jour de ses 30 ans. Les Niçois sont désormais 2e de Ligue 1, les Montpelliérains 5e, juste derrière l’OM et Rennes.

Un peu plus bas au classement, le LOSC s'est imposé à Bordeaux dans un match à rebondissements. Le doublé d'Elis pour les Girondins n'a pas été suffisant. Une frappe d'André, un pénalty d'Yilmaz et un enroulé de Jonathan David, meilleur buteur du championnat avec 12 buts, ont permis à Lille de l'emporter et de remonter à la 8e place.

Dans les autres rencontres, Nantes s'est imposé 1-0 à Saint-Etienne grâce à un but de Kolo Muani et Troyes a obtenu le nul 1-1 contre Brest sur un but d'Adil Rami. La rencontre entre Clermont et Strasbourg, elle, a été reportée à cause du brouillard.

Les résultats de la 19e journée de Ligue 1:

► Bordeaux 2-3 Lille

► Lorient 1-1 PSG

► Lyon 1-1 Metz

► Marseille 0-1 Reims

► Monaco 2-1 Rennes

► Montpellier 4-1 Angers

► Nice 2-1 Lens

► Saint-Etienne 0-1 Nantes

► Troyes 1-1 Brest