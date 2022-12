Aouar, Dembélé... Les messages de soutien des Lyonnais après l'incendie mortel à Vaulx-en-Velin

L'OL et plusieurs joueurs du club ont fait part de leur tristesse après l'incendie d'un immeuble qui a fait dix morts à Vaulx-en-Velin, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Dix morts, dont cinq enfants, et 19 blessés, dont quatre en urgence absolue. Un terrible incendie a ravagé un immeuble de Vaulx-en-Velin, dans la banlieue du nord-est de Lyon, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s’est rendu sur place et le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour identifier les causes de cet incendie, précisant n'écarter aucune hypothèse, "notamment la piste criminelle".

Sur les réseaux sociaux, plusieurs joueurs de l’OL ont tenu à apporter leur soutien aux victimes. "Les mots me manquent au moment d’exprimer mon soutien et ma compassion à l’égard des victimes et des familles endeuillées par ce terrible incendie survenu à Vaulx-en-Velin. (...) Prompt rétablissement à l’ensemble des blessés", a écrit sur Twitter le milieu de terrain Houssem Aouar, né et formé à Lyon.

L'émotion de Ghezzal, passé par Vaulx-en-Velin

"La métropole de Lyon est en deuil aujourd'hui. Grosses pensées pour les victimes du terrible incendie à Vaulx-en-Velin, ainsi que pour leurs proches", a commenté son coéquipier lyonnais Jeff Reine-Adélaïde.

"Toutes nos pensées vont vers les victimes de l’incendie de Vaulx-en-Velin. Nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs proches. Ce terrible drame plonge la Métropole de Lyon dans une infinie tristesse", a également réagi l’OL dans un message relayé par Moussa Dembélé et Alexandre Lacazette.

Passé par le club de Vaulx-en-Velin avant de rejoindre le centre de formation de l’OL, Rachid Ghezzal, qui évolue aujourd’hui en Turquie à Besiktas, a souhaité du "courage aux familles des victimes" dans une story Instagram.

C'est à 3h12 du matin que les sapeurs-pompiers du Rhône ont été alertés pour un incendie dans un immeuble de sept étages, situé au 12 chemin des Barques à Vaulx-en-Velin. 170 sapeurs-pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'intervention. L'incendie a été déclaré éteint à 6h30. L'état de l'immeuble est notamment pointé du doigt.