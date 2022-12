Ligue des champions féminine: l’OL s’impose à Arsenal et se rapproche des quarts

Lyon, le tenant du titre, s'est imposé sur le terrain d'Arsenal (1-0) jeudi et a pris une option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions féminine avant de recevoir la Juventus lors de dernière journée de la phase de poules.

Corrigées à l'aller par les Anglaises (5-1), les Lyonnaises ont pris une petite revanche à l'Emirates Stadium grâce à un but contre son camp de Frida Maanum juste avant la pause (45+2e).

Les octuples championnes d'Europe conservent leur deuxième place du groupe C, mais désormais à égalité de points avec leurs adversaires du soir assurées de la qualification mais qui ont perdu leur star Viviane Miedema, touchée à un genou et sortie sur une civière peu après le but.

Un dernier match décisif face à la Juve

Wendie Renard et ses coéquipières tenteront de valider leur ticket pour les quarts lors de la réception mercredi de la Juventus, troisième à deux points des Françaises. Les Italiennes ont largement battu Zürich 5-0 lors de cette cinquième journée.

L'OL restait sur une défaite à domicile face au Paris SG (1-0) dimanche en championnat. Une victoire qui a permis aux Parisiennes de s'emparer de la tête au détriment des Lyonnaises.