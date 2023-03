Après la victoire contre Angers, Haise ne s'en cache plus, il veut "ramener Lens en Coupe d’Europe"

Après la nette victoire du RC Lens aux dépens d’Angers (3-0) samedi pour le compte de la 28eme journée de Ligue 1, le coach des Sang&Or Franck Haise ne cache plus ses ambitions : il veut décrocher une place en Coupe d’Europe la saison prochaine.

Quinze ans d’attente… Si le Racing Club de Lens n’a plus disputé de Coupe d’Europe depuis sa campagne en Coupe de l’UEFA lors de la saison 2007-2008 (élimination au 1er tour), il n’a jamais été aussi proche de retrouver la scène européenne. Samedi soir, au stade Félix-Bollaert, les Sang&Or, vainqueurs tranquilles d’Angers (3-0), ont fait un pas de plus vers une qualification.

Dauphin provisoire du PSG en attendant les autres résultats de cette 28eme journée de Ligue 1, le RCL compte un matelas de points qui peut lui permettre d’être confiant (57). A l’image de Franck Haise, les Lensois n’avancent plus masqués : "Ce que j'ai en tête ? Ramener le club en Coupe d'Europe, répond le coach de Lens. On ne s'en cache pas. Nous avons toujours été ambitieux."

"Nous allons passer la trêve internationale dans de bonnes conditions"

Et le technicien de rappeler : "Nous restons sur trois victoires et deux nuls sur les cinq derniers matches. Il y a beaucoup d'aspects positifs. Nous allons passer la trêve internationale dans de bonnes conditions. 57 points à ce moment-là de la saison, c'était notre score il y a deux ans en fin de saison... et c'était déjà une bonne saison. Quatre défaites sur les 40 derniers matches, cela traduit une grande régularité."

Malgré ces points positifs, tout ne fut pas parfait face au SCO : "(En début de match) nous n'arrivions pas à déclencher les pressions hautes, regrette Franck Haise. Même quand nous parvenions à les déclencher, nous étions toujours à distance. Angers trouvait facilement ses pistons dans les couloirs pour sortir de la densité. Il fallait passer à autre chose. Les joueurs ont retrouvé certaines habitudes, même si Florian Sotoca (muet samedi soir) a dû occuper le poste de piston droit. Je connais l'intelligence de jeu et tactique de Florian, je savais qu'il s'adapterait à cette situation. Nous avons fait changer le match. Il a réalisé un très bon match." Prochain rendez-vous pour Lens, le 1er avril sur la pelouse de Rennes.