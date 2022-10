AS Monaco: force footballistique, faiblesse mentale

Lourdement battu sur la pelouse de Trabzonspor (4-0) jeudi en Ligue Europa, Monaco brille par son irrégularité cette saison. Malgré un effectif talentueux, le mental des joueurs de Philippe Clément est parfois trop fragile. Explications avant la réception de Clermont dimanche (17h05) pour le compte de la 11eme journée de Ligue 1.

L’AS Monaco allait mieux, bien mieux même. Les Monégasques sortaient de quatre victoires d’affilée avant de s’effondrer à Trabzon jeudi (4-0) en Ligue Europa. Suite à un but contre son camp malheureux inscrit par Sarr, les hommes de Philippe Clément ont sombré, ils se sont effrités mentalement et tactiquement dans un match qu’ils avaient pourtant bien en main. Leur adversaire de ce soir-là Jean-Philippe Gbamin confirme : "Ils étaient dominateurs en première période, ils nous faisaient mal avec des actions bien construites, mais le csc leur a fait mal et notre but sur corner en début de seconde période les a éteints. Ce n’était plus la même équipe." La preuve d’un mal récurrent à Monaco cette saison.

Deux docteurs en psychologie en renfort

Depuis le début de l’exercice 2022-2023, Monaco n’a pris qu’un point après avoir été mené en égalisant face à Rennes (1-1). Inversement, les Monégasques ont été renversés deux fois alors qu’ils menaient au score au PSV (3-2) et face à Troyes (4-2). Quand le plan se déroule sans accroc, Monaco gère sans trop de problème. En revanche, quand un grain s’immisce dans les rouages, les joueurs du Rocher peinent à réagir. La jeunesse de l’effectif peut être avancée comme une explication à cela : jeudi sur la pelouse de Trabzon, deux joueurs du onze titulaire dépassaient la barre des 25 ans.

Un proche du groupe monégasque confirme : "C’est une équipe qui peut dégager beaucoup d’assurance quand elle déroule, en revanche le moindre vent contraire la met en panique." Deux docteurs en psychologie du sport sont par ailleurs arrivées au club pendant la trêve internationale pour aider ce jeune effectif aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

Des joueurs trop tendres tactiquement

La faiblesse tactique des joueurs de la Principauté est aussi en cause. Philippe Clément qui a longtemps tâtonné a fini par trouver un équilibre via un 4-4-2 assez classique et basique aisément maîtrisé par les plus jeunes joueurs de son groupe. La réalité est que nombre d’entre eux, talentueux au demeurant, ont des carences tactiques et peinent à s’adapter à des systèmes plus élaborés. "C’est une équipe pleine de talents individuels, qui a une bonne mentalité, qui veut travailler ensemble mais dont l’expérience est limitée et qui a une grosse marge de progression sur le plan tactique et sur celui du caractère" lâche cet habitué de La Turbie.

A bien y regarder les joueurs ayant un fort QI football se comptent sur les doigts de la main à l’ASM : Wissam Ben Yedder, Caio Henrique, Kevin Volland, Gelson Martins, Jean Lucas et dans certaine mesure Guillermo Maripan. Un contingent de joueurs de caractère et d’expérience un peu limité pour encadrer la brillante jeunesse princière. Philippe Clément qui dispose footballistiquement d’un effectif de qualité va devoir travailler sur les têtes pour donner un peu d’épaisseur à son groupe.