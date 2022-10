Monaco: "Sa non-sélection l’a piqué", assure Embolo après le doublé de Ben Yedder contre Trabzonspor

Double buteur ce jeudi face à Trabzonspor en Ligue Europa, Wissam Ben Yedder a été le principal artisan du succès monégasque (3-1). Selon son coéquipier suisse Breel Embolo, sa non-sélection, par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, a décuplé sa motivation en vue de la Coupe du monde.

Et si Didier Deschamps, en ne sélectionnant pas Wissam Ben Yedder lors du dernier rassemblement des Bleus, avait fait un sacré cadeau à l’AS Monaco ? Depuis l’annonce de la dernière liste du coach des Bleus avant les deux matchs de Ligue des nations, le 15 septembre, l’attaquant de l’ASM n’en finit plus d’affoler les compteurs. Ce jeudi soir, l’international français (19 sélections, 3 buts) a une nouvelle fois été décisif dans la victoire du club du Rocher contre Trabzonspor en Ligue Europa (3-1) en inscrivant un doublé.

Embolo: "Ça va être dur le laisser à la maison"

"Wissam est un très grand attaquant. C’est un killer, a loué Breel Embolo, son coéquipier sur le front de l’attaque monégasque, au micro de RMC Sport. Je suis content pour nous. Il est là, il va de l’avant et encore heureux que cette non-sélection l’a piqué. Il travaille dur, il a ses qualités et je crois que s' il continue comme ça, ça va être dur le laisser à la maison."

Depuis l’annonce de la dernière liste de Deschamps, Ben Yedder a trouvé le chemin des filets à chaque rencontre. Avant son doublé contre Trabzonspor ce jeudi, il avait inscrit un triplé le week-end dernier en Ligue 1 contre Nantes (4-1) et un but à Reims le 18 septembre dernier (0-3). A moins de sept semaines du Mondial et environ un mois de l’annonce de la liste pour le Qatar, prévue entre le 7 et le 13 novembre, il est de retour au premier plan au meilleur des moments.