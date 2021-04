ASSE-Bordeaux: "Mettez-lui une boîte au 19!", Costil agacé par Neyou

Lors de la lourde défaite concédée par Bordeaux sur la pelouse de Saint-Etienne (4-1) dimanche pour le compte de la 32eme journée de Ligue 1, le gardien des Girondins, Benoît Costil, était très remonté contre le milieu Yvan Neyou... Qui est sorti sur civière.

L’un des rares avantages avec les rencontres à huis clos, ce sont ces petits moments de poésie et de tendresse que les micros des diffuseurs peuvent capter durant les matchs. Exemple parfait dimanche dans le Chaudron. Sur pelouse du stade Geoffroy-Guichard, on ne s’est pas échangé que des mots doux entre Stéphanois et Bordelais. Auteur d’un triplé, le premier de sa carrière, Wahbi Khazri n’est pas le seul à avoir empoisonné les Girondins, surclassés 4-1 pour le compte de la 32eme journée de Ligue 1.

Le milieu de terrain des Verts Yvan Neyou a lui aussi donné des soucis aux joueurs de Jean-Louis Gasset. Visiblement très agacé par son adversaire, Benoît Costil a donné des consignes un peu spéciales à ses équipiers : "Hey les gars ! Mettez-lui une boîte au 19 ! Découpez-le ! Il casse les co... ", a lancé le gardien de but bordelais comme le rapportent des images de Canal+.

Neyou : "T’es obligé d’ouvrir ta gueule, bouffon va !"

Malheureux hasard ou respect des consignes ? Toujours est-il que Neyou sort blessé juste avant la fin de la rencontre. Sur l’action du 4eme but signé Youssouf, le Camerounais est taclé par Laurent Koscielny dans la surface de réparation, sans qu'il n'y ait de faute. Le joueur de Saint-Etienne hurle de douleur avant de s’en prendre à Costil: "T’es obligé d’ouvrir ta gueule, bouffon va !". Un échange fleuri qui s'est poursuivi par ces mots du gardien bordelais: "Qu’est-ce que tu racontes ? Moi j’ai pas parlé, j’étais à côté, tu parles à qui toi ? Commence pas à faire le mariole ! Tu parles de trop depuis toute à l’heure ! Je suis désolé pour toi soi tu as mal. La vérité, j’ai rien vu, j’étais là-bas." Et Neyou de mettre fin à la petite embrouille : "C’est bon, c’est bon pardon."

Costil et Neyou © Canal+

Neyou est sorti sur une civière face à Bordeaux © ICON Sport