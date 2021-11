ASSE: "Je ne suis pas fan du PSG" avoue Boudebouz

Avant d’accueillir les stars du Paris Saint-Germain dans le Chaudron dimanche (13h) pour le compte de la 15eme journée de Ligue 1, le milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne n’a aucune appréhension. D’autant qu’il n’est pas un supporter des Parisiens.

Sur le papier, la rencontre est déséquilibrée. Très déséquilibrée. Dix-neuvième de Ligue 1, Saint-Etienne ne part pas favori face au PSG, leader du championnat avec déjà 11 points d’avance sur Nice. Mais pour Ryad Boudebouz, les Verts, en progrès depuis plusieurs semaines, sont capables de réaliser un exploit et de faire subir aux Parisiens leur deuxième défaite de la saison en Ligue 1. "Si tu mets les ingrédients, tu peux les battre, confirme-t-il ce dimanche dans un entretien à L’Equipe. Rennes l’a prouvé (victoire des Bretons 2-0). Jouer le Paris SG, ce n’est pas une pression. C’est une motivation plus élevée."

"Jamais de la vie, je prends le temps de les regarder"

Interrogé sur l’excitation de disputer un tel match, l’expérimenté milieu de terrain algérien (31 ans) ne fait pas de la langue de bois : "Perso, je ne suis pas fan du Paris SG, assure Boudebouz. Mon kiff, c’est le Real Madrid. Après, quand tu es joueur, tu rêves de jouer contre Messi, Neymar et Mbappé, pour savoir où tu te situes. J’ai déjà eu la chance de jouer contre Messi, en Espagne, et contre Neymar et Mbappé lors de la finale de la Coupe de France (0-1, en 2020). Jamais de la vie, je prends le temps de les regarder. Ce que je veux, c’est leur faire mal dans le jeu." Le match est lancé.