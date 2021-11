Saint-Etienne - PSG: du nouveau côté parisien, Paris voyage avec ses jeunes et Ramos

Mauricio Pochettino a emmené avec lui les jeunes Edouard Michut et Xavi Simons dans un secteur de jeu sinistré, à l'occasion du déplacement à Saint-Etienne, ce dimanche (13h).

Comme nous l’avions pressenti plus tôt dans la journée, les jeunes Parisiens Edouard Michut (18 ans) et Xavi Simons (18) retrouvent le groupe professionnel du Paris Saint-Germain à l’occasion du déplacement du club de la capitale à Saint-Etienne.

C’est une première en Ligue 1 cette saison pour le second nommé, tandis que Michut était resté sur le banc contre Troyes et Strasbourg, pour ne plus réapparaître dans le groupe ensuite, et se consacrer exclusivement aux U19. Ils vont pallier les absences sur blessure de Georginio Wijnaldum, Marco Verratti et Ander Herrera.

Ramos a "besoin de jouer", et c'est Pochettino qui le dit

Le jeune gardien Lucas Lavallée (18), qui s’est engagé avec le PSG l’été dernier, remplace, lui, le Costaricien Keylor Navas, suspendu après son expulsion contre Nantes (3-1). On peut donc, sans trop s’avancer, supposer que l’Italien Gianluigi Donnarumma sera titulaire dans le Forez contre l’ASSE. Derrière Sergio Ramos? Le défenseur central espagnol apparaît dans le groupe pour la première fois depuis son arrivée en Ligue 1, alors qu’il avait accompagné ses coéquipiers à Manchester City, en Ligue des champions, mercredi dernier.

Sergio Ramos pourrait faire ses débuts dans le championnat de France ce week-end. "Il a besoin de jouer", a reconnu son entraîneur en conférence de presse. Et quoi de mieux que le terrain pour s’adapter à une compétition qu’on découvre ? Le Paris Saint-Germain a l’occasion ce week-end d’accroître son avance en championnat. Il possède encore provisoirement dix points d’avance sur son dauphin, Nice, qui reçoit le FC Metz, ce samedi. Les joueurs de Mauricio Pochettino seront attendus dans le contenu, alors que des progrès tardent à apparaître dans ce domaine depuis l'arrivée du technicien argentin dans la capitale.