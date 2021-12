ASSE: le plan de Serge Bueno pour racheter le club et éviter un repreneur étranger

Opposé à l’idée que l'AS Saint-Etienne soit rachetée par des investisseurs étrangers, l’homme d’affaire franco-israélien Serge Bueno envisage de faire une offre à la direction des Verts dans les prochains jours. Son projet repose en partie sur la participation des "entreprises et des décideurs locaux".

Qui va racheter l'AS Saint-Etienne ? En vente depuis plusieurs mois, le club aux dix titres de champion de France suscite l’intérêt de plusieurs investisseurs en dépit d’une saison 2021-2022 inquiétante (l’ASSE est lanterne rouge avant la 17e journée de Ligue 1).

Parmi les projets de reprise pour le rachat des Verts, certains sont étrangers comme les Russes de Total Sports Investments. Les dirigeants de TSI, qui s’appuient sur la fortune du milliardaire Sergei Lomakin, étaient en visite dans le Chaudron le week-end passé lors de la réception du PSG. D’autres sont américains comme les projets Terrapin et surtout 777 Partners.

"Notre offre sera supérieure au montant de la caution bancaire"

Mais des racheteurs potentiels refusent de voir le club forézien passer sous pavillon étranger. C’est le cas de Serge Bueno. Le patron de Smart Good Things (une société de boissons lyophilisées), sponsor des Verts, envisage de faire une offre à la direction stéphanoise sous 30 jours. Il a déjà détaillé son plan à Roland Romeyer, le président du directoire de l’ASSE.

"Il n’y a pas un actionnaire unique, mais plusieurs, dont des fonds d’investissement, a détaillé l’homme d’affaire franco-israélien de 62 ans ce samedi dans les colonnes du Progrès. Nous ferons également appel au grand public. Notre offre sera supérieure au montant de la caution bancaire (de 100 M€ NDLR), car le club a besoin de plus pour sortir de l’ornière et s’installer durablement en L1."

"On ne peut pas laisser partir à l’étranger ce monument national qu’est l’ASSE"

Serge Bueno veut fédérer des personnes et des fonds intéressés par le rachat du club, notamment Olivier Markarian, l’homme d’affaire originaire de Valence qui portait jusqu’alors du projet estampillé "local". "Vous savez, les gens opposent ; moi, je réconcilie et c’est ce que je fais de mieux, avance Bueno. Je vais rassembler les gens et les fonds nécessaires pour racheter l’ASSE. Je vais mobiliser les entreprises, les décideurs locaux, parce qu’on ne peut pas laisser partir à l’étranger ce monument national qu’est l’ASSE." En cas de rachat, Serge Bueno a expliqué ne pas vouloir la présidence du club, estimant qu’il y avait en place des personnes compétentes, notamment le président exécutif Jean-François Soucasse.