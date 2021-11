Saint-Etienne-PSG: encore deux streakers sur la pelouse, pour aller voir Messi et Mbappé

Outre la blessure de Neymar, la victoire du PSG sur le terrain de Saint-Etienne (3-1) a été marquée par l'irruption de deux streakers sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Pas une première en Ligue 1.

Les deux joueurs ont réagi avec calme et une certaine classe. Deux streakers sont entrés sur la pelouse de Geoffroy-Guichard ce dimanche, lors de la victoire du PSG contre Saint-Etienne (3-1), pour la 15e journée de Ligue 1. Aux alentours de la 70e minute, un supporter a fait irruption sur le terrain en se dirigeant vers Lionel Messi.

L'Argentin lui a adressé un geste, avant que Wahbi Khazri ne commence à raccompagner l'homme auprès d'un stadier. Le streaker a ensuite été évacué.

Un streaker entré sur la pelouse de Geoffroy-Guichard pour voir Messi © Capture écran

Le calme de Mbappé

Un peu plus de dix minutes plus tard, un autre homme est entré sur la pelouse, alors que les Parisiens étaient réunis autour de Neymar, qui venait de se blesser durement à la cheville - et allait d'ailleurs sortir sur civière.

Le supporter, vêtu d'une doudoune rouge, est allé voir Kylian Mbappé pour lui faire un câlin. L'attaquant français, très calme, a commencé à éloigner l'homme de la scène et de Neymar, avant que les services de sécurité ne prennent le relais.

Un streaker venu voir Mbappé à Geoffroy-Guichard © Capture écran Amazon

Pas une première

Ce n'est pas la première fois qu'un match de Ligue 1 voit un streaker entrer sur la pelouse. Lionel Messi en avait déjà fait l'expérience dans le Classique contre l'OM au Vélodrome. L'individu avait ensuite fait l'objet d'un rappel à la loi.

Ce n'est pas propre au championnat de France puisque ces derniers mois, d'autres incidents du genre ont eu lieu: notamment avec un streaker durant le match de l'Euro 2021 France-Suisse en juin ou des hommes déguisés en Daltons lors du match de Ligue Europa OL-Sparta Prague début novembre.