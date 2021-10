ASSE-OL: les Lyonnais ne bombent pas le torse avant le derby

Si 13 places et 9 points séparent Lyon, 7e de Ligue 1, de Saint-Etienne, lanterne rouge, les Gones ne veulent pas aborder le derby dans le Chaudron avec le costume de favori, ce dimanche soir en clôture de la 9e journée de Ligue 1.

Déséquilibré, le 123e derby de l’histoire entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais. Après huit journées de championnat, les Verts n’ont toujours pas remporté un seul match. Plus inquiétant encore, les joueurs de Claude Puel restent sur une série de cinq défaites de rang, dont la dernière, lourde, à domicile, face à Nice (0-3). C’est donc très mal en point que l’ASSE s’apprête à accueillir son pire ennemi ce dimanche soir au stade Geoffroy-Guichard (20h45).

Aouar: "Dans le derby, le classement ne veut rien dire"

Malgré le bilan catastrophique et inquiétant des Verts, l’Olympique Lyonnais refuse d’endosser le costume de favori. Dans une spirale positive, l’équipe de Peter Bosz pointe pourtant en 7e position et reste sur deux succès convaincants en Ligue Europa: "Dans le derby, le classement ne veut rien dire, clâme Houssem Aouar, buteur jeudi face à Bröndby. Je ne sais pas si être favori dans ce genre de match change quelque chose. On sait que c’est un match très important pour nous, pour nos supporters (interdits de déplacement, ndlr). On ne regarde ni le classement, ni la forme du moment dans ce genre de derby. "

Bosz: "Un match qui ne vaut que trois points"

Tout aussi prudent, Peter Bosz ne veut pas non plus que ses joueurs abordent ce rendez-vous avec trop d’assurance même s’il sait qu’une partie de la saison, de sa saison, se joue dimanche soir: "Depuis le premier jour où je suis arrivé ici, on me parle de ce match, sourit l'ancien entraîneur de l'Ajax. J'ai compris que c'est quelque chose de spécial pour les supporters. Mais il ne vaut que trois points." Pour les Lyonnais et les Stéphanois, ils ont quand même toujours une saveur très particulière.