OL en direct: la conf de Bosz et Aouar avant le derby contre Saint-Etienne

La soirée de Ligue Europa a été marquée par de nombreux débordements dans plusieurs stades jeudi. La rencontre entre l’OM et Galatasaray (0-0) a été interrompue, tout comme celle entre Anvers et Francfort (0-1) après le jet d’un pétard sur le gardien allemand Kevin Trapp. Le match entre l’OL et Brondby (3-0) a aussi été marqué par des débordements.