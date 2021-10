ASSE-OL: l'anecdote géniale de Shaqiri sur ses crampons verts

A son arrivée à Lyon, Xherdan Shaqiri a vite compris à quel point la rivalité avec Saint-Etienne était forte. Rémy Vercoutre s'est chargé de lui faire comprendre à sa façon, comme le Suisse le raconte dans un entretien au Progrès.

Xherdan Shaqiri connaît plutôt bien Geoffroy-Guichard. C’est dans ce stade qu’il avait inscrit un but incroyable, d’un fabuleux ciseau, en huitièmes de finale de l’Euro 2016 contre la Pologne. Cinq ans plus tard, l’international suisse (29 ans) sera de retour dimanche soir (20h45) dans le Chaudron. Dans un contexte bien différent. Il prendra part avec l'OL à son premier derby contre Saint-Etienne, en clôture de la neuvième journée de Ligue 1.

Vercoutre sans pitié

"J’ai entendu parler de la rivalité, visiblement très forte. En France, c’est quelque chose de connu. J’ai pu voir à quel point c’était intense à la télé, il y a cinq ou six ans avec tous ces cartons rouges distribués au cours des matchs", confie-t-il dans un entretien accordé ce samedi au journal Le Progrès, avant de partager une anecdote assez savoureuse sur ses débuts à Lyon.

"Une fois, je suis venu à l'entraînement avec des crampons verts. L'entraîneur des gardiens, Rémy Vercoutre, m'a dit : "Toi, viens là. C'est quoi ces chaussures ? Ce n'est pas possible". Sur le coup, je n'ai pas compris, je lui ai répondu : "Quoi, tu ne les aimes pas ?" Et j'ai compris que le vert était problématique. Le jour suivant, je les avais remplacées (rires)", raconte-t-il.

Acheté six millions d'euros à Liverpool, où il était confronté à une concurrence féroce, Shaqiri a été titularisé lors des cinq dernières rencontres de l’OL toutes compétitions confondues. "Je me sens bien, en bonne santé. Tant que ma hanche et mon genou tiennent la route, je suis content. J'adore le football, c'est un vrai plaisir de venir s'entraîner tous les jours. J'espère vraiment durer et jouer le plus longtemps possible. C'est pour ça que je profite vraiment du présent car on ne sait jamais ce qui peut se produire", dit-il, conscient que son rôle sera aussi de "conseiller les plus jeunes".

Sans leurs supporters, qui ont une nouvelle fois été interdits de déplacement pour ce derby, les hommes de Peter Bosz voudront poursuivre leur remontée au classement en terre stéphanoise. Actuellement pointés à la septième place, ils partiront largement favoris face à des Verts bons derniers et incapables de gagner le moindre match depuis le début de la saison.