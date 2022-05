ASSE: "On est encore maître de notre destin", souligne Dupraz après la défaite à Rennes

Battu en déplacement à Rennes (2-0) lors de la 35e journée de Ligue 1, Saint-Etienne restera à sa place de barragiste ce week-end. En attendant le résultat de ses concurrents directs ce dimanche, Pascal Dupraz a lancé un message d'espoir en conférence de presse.

Saint-Etienne n'avance plus, avec un point pris lors de ses trois derniers matchs. L'ASSE a connu la défaite ce samedi en déplacement à Rennes (2-0), lors de la 35e journée de Ligue 1. Les Verts resteront donc à leur place de barragiste, 18e, à l'issue de ce week-end avec 31 points. Pour autant, Pascal Dupraz ne veut pas céder à la panique.

Grâce à un doublé de Lovro Majer, le club breton a conservé sa troisième place. Du côté de Saint-Etienne, tous les concurrents au maintien joueront ce dimanche et la différence au classement pourrait donc s'accentuer. Le 11 mai prochain, les hommes de Dupraz iront à Nice, un autre candidat à l'Europe. "Chaque match est différent donc on va déjà se reposer et surtout ne pas gamberger. La situation est compliquée pour l'ASSE depuis longtemps. Le mérite revient aux joueurs, qui sont revenus dans la course, a souligné Dupraz en conférence de presse, arrivé en décembre dernier en remplacement de Claude Puel. Je n'oublie pas qu'ils étaient derniers lors de ma prise de fonction et trois matchs plus tard. Depuis, ils ont engrangé 19 points."

"On a beaucoup d'espoir et d'optimisme", lance Dupraz

Après avoir été battu par Monaco et Rennes , Saint-Etienne va devoir trouver des ressources contre les Aiglons. Ensuite, il faudra affronter Reims et Nantes pour finir la saison. "On n'existe pas contre les équipes de tête. On doit déplorer un seul couac, et quel couac, contre Lorient (6-2). Le reste du temps, Saint-Etienne est à sa place bien entendu et a réussi à rattraper des équipes et les dépasser. Quoi qu'il advienne demain, on sera encore barragiste. On va se servir de l'état d'esprit qui est le nôtre, a lancé Dupraz. Il faut absolument qu'on maîtrise les détails, plus de détails, notamment les cartons car tout comptera. On ne peut pas prendre des cartons gratuits. Il faudra surveiller la différence de buts."

En cas de victoire ce dimanche face à Nice, Bordeaux reviendrait à une unité de Saint-Etienne. "Il faut s'attacher surtout à rester concentré, on a une plage intéressante d'une dizaine de jours pour peaufiner et régler tout ce qu'on doit régler pour que l'équipe soit compétitive. On a beaucoup d'espoir, d'optimisme mais aussi de réalisme dans une situation comme celle-là, a commenté Dupraz avant les trois dernières journées. Nous avons beaucoup de conviction, nous sommes encore acteurs de nos matchs et surtout maîtres de notre destin."