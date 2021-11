ASSE-PSG, les compos: grande première pour Sergio Ramos, titulaire face aux Verts

L’AS Saint-Etienne accueille le PSG dimanche au stade Geoffroy-Guichard pour le compte de la 15eme journée de Ligue 1. Mauricio Pochettino a décidé de titulariser pour la première fois le défenseur espagnol Sergio Ramos. Messi, Neymar, Mbappé et Di Maria sont aussi alignés d'entrée.

Enfin ! Arrivé cet été au PSG en provenance du Real Madrid où il était en fin de contrat, Sergio Ramos va enfin effectuer ses grands débuts avec le club parisien face à Saint-Etienne, ce dimanche lors de la 15eme journée de Ligue 1 au stade Geoffroy-Guichard (coup d’envoi à 13h). Longtemps blessé puis en période de reprise, le défenseur de 35 ans était dans le groupe de Mauricio Pochettino face à Manchester City mercredi en Ligue des champions mais il n’était pas entré en jeu. La grande première de la légende espagnole au palmarès long comme un bras avec Paris aura donc lieu dans le Chaudron où Sergio Ramos sera associé à Marquinhos en charnière centrale.

>> Saint-Etienne-PSG en direct

Di Maria, Messi, Mbappé et Neymar d'entrée

Face aux Verts, le PSG alignera d’autres recrues. Donnarumma sera dans les buts puisque Navas est suspendu après son carton rouge face à Nantes. Hakimi et Messi seront aussi titulaires dans le Forez. L’Argentin sera aligné en attaque avec Mbappé, Neymar et Di Maria. Au milieu, Gueye et Danilo devront gratter les ballons alors que Verratti, Herrero et Wiljnaldum sont forfaits. Le PSG est leader de Ligue 1, l'ASSE est 19e.

La compos du PSG face à Sain-Etienne :

Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat - Gueye, Danilo - Di Maria, Messi, Neymar - Mbappé