PSG: Ramos évoque sa longue convalescence et assure pouvoir jouer encore "quatre ou cinq ans"

Libre de tout contrat après sa longue aventure au Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas joué le moindre match depuis son arrivée au PSG. Dans un entretien sur Prime Video, le défenseur de 35 ans a parlé de sa reprise difficile, tout en assurant avoir encore des belles années devant lui.

Après 16 ans de bons et loyaux services au Real Madrid, Sergio Ramos (35 ans) a choisi le PSG pour rebondir, après avoir été laissé libre de tout contrat par les Madrilènes. Arrivé l’été dernier, le défenseur n’a pas disputé la moindre minute avec son nouveau club, la faute à de nombreux pépins physiques.

Apparu pour la première fois dans le groupe parisien lors du match de Ligue des champions perdu mercredi face à Manchester City (2-1), l’Espagnol a livré un entretien pour Amazon Prime Vidéo. Dans un teaser diffusé à la mi-temps du match entre Lille et Nantes, il parle de sa longue reprise: "Ce sont des moments difficiles, des moments de solitude, des heures entières à la salle de sport, avec le kiné, le préparateur physique".

Mais le Parisien assure vouloir prouver que son nouveau club a bien fait de le recruter l’été dernier: "Tu as en permanence des pensées négatives qui te font douter quelques fois. J’ai cru en moi et au travail en permanence. Je me concentre sur le fait de rendre au club cette confiance qu’il a placée en moi."

"Je peux continuer à jouer pendant quatre ou cinq ans encore"

Malgré le poids des années, une retraite est encore loin d’être envisageable pour l’ancien joueur du FC Séville. Pour le principal diffuseur de la Ligue 1, Ramos a révélé le nombre d’années qu’il lui reste dans les jambes: "J’espère atteindre mon meilleur niveau. Je pense que je peux continuer à jouer pendant encore quatre ou cinq ans encore. Le plus important, c’est que la tête tienne car ce sont encore beaucoup d’années". À voir si l’Espagnol disputera ses premières minutes ce dimanche face à Saint-Etienne (à 13h).