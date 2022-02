ASSE-Strasbourg: Khazri et Stéphan se sont chauffés pendant le match

Le match entre Saint-Etienne et Strasbourg a été marqué par une altercation verbale entre Wahbi Khazri et Julien Stéphan, dimanche, lors de la 25e journée de Ligue 1 (2-2). L’attaquant de l’ASSE et le coach du Racing se sont accrochés durant la première période.

La température est montée d’un cran le long de la ligne de touche. Le match entre Saint-Etienne et Strasbourg a été marqué par un accrochage verbal entre Wahbi Khazri et Julien Stéphan, dimanche, lors de la 25e journée de Ligue 1 (2-2). L’incident a eu lieu en première période. L’attaquant de l’ASSE s’est retrouvé au sol après un contact, près de la zone technique du coach du Racing. Sans que l’arbitre ne siffle faute. Stéphan a alors considéré que Khazri prenait trop de temps à se relever et il le lui a fait savoir. De quoi agacer sérieusement l’international tunisien, qui n’a du tout apprécié.

"Ne me parle pas comme ça, a lancé Khazri en direction de Stéphan, dans des propos captés par les caméras d’Amazon Prime Video, diffuseur de la rencontre. Je te respecte, ne me parle pas comme ça. Je te respecte, tu me respectes. Ne me parle pas comme ça." Malgré ce coup de chaud, la situation s’est rapidement calmée, comme en témoigne la fin de la séquence, où les deux hommes se tapent dans la main. "Ok pas de soucis", conclut d’ailleurs le buteur stéphanois.

Deux grosses affiches le week-end prochain

Après ce match nul, les Verts sont désormais 16es du classement, avec un point d’avance sur Troyes, Lorient, Metz et Bordeaux. Strasbourg occupe la 4e place, au pied du podium, à 3 points de Nice et 4 points de l’OM. Lors de la prochaine journée, l’ASSE se déplacera au Parc des Princes samedi pour y défier le PSG (21h). Strasbourg recevra Nice quelques heures plus tôt à la Meinau, dans un match entre prétendants européens (17h).