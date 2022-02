Saint-Etienne: "Leurs performances ont fait revenir du monde au stade", la joie de Dupraz

Tenu en échec par Strasbourg ce dimanche en Ligue 1 (2-2), Saint-Etienne a poursuvi sa belle série dans l'optique du maintien. Des résultats qui rendent heureux Pascal Dupraz.

Un point qui a le goût d'une victoire. Tenu en échec par Strasbourg (2-2) ce dimanche à Geoffroy Guichard, Saint-Etienne a mis fin à une série de trois victoires consécutives mais les Verts sont plus que jamais en vie dans leur quête de maintien. Une performance saluée par Pascal Dupraz.

"Sur une première période pas maîtrisée de notre part car trop approximative face à un adversaire supérieur, arriver à la mi-temps à 2-2, c'est presqu'heureux. Après la pause, nous avons été un peu meilleurs sur nos sorties de balles. Strasbourg, qui a justifié son rang, a laissé planer le vent du boulet jusqu'au bout. De manière récurrente, les joueurs sont dans le projet qui est le nôtre, de laisser l'ASSE en Ligue 1. Leurs performances ont fait revenir du monde au stade", a salué le coach stéphanois en conférence de presse.

Match décisif contre Metz

Devant plus de 28.000 supporters, Saint-Etienne a pris les devants sur un superbe coup-franc de Boudebouz, avant de se faire rejoindre puis dépasser par les Strasbourgeois, à la lutte pour les places européennes. Mais en bon capitaine, Wahbi Khazri a ramené ses coéquipiers à hauteur pour maintenir l'ASSE à flot.

"Avec ces résultats, l'équipe emmagasine de la confiance mais pas assez. Contre Metz (le 6 mars), cela vaudra son pesant de cacahuètes et avec ce public, on se sent plus fort. Nous venons de prendre dix points et nous signerions bien pour prendre autant sur les quatre prochains matches", a souligné Pascal Dupraz. Le calendrier des Verts dans les semaines à venir? Le PSG samedi, puis Metz, Lille, Troyes et Marseille.