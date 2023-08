"Aucun doute sur le fait qu'il joue": Hütter félicite Ben Yedder pour son doublé, quelques jours après sa mise en examen

Auteur d'un doublé ce dimanche lors de la victoire de l'AS Monaco (4-2) à Clermont lors de la première journée de Ligue 1, Wissam Ben Yedder a répondu présent trois jours après sa mise en examen pour viol. Après la partie, son entraîneur Adi Hütter a salué le comportement de son capitaine sur le terrain.

Les regards étaient tournés vers Wissam Ben Yedder ce dimanche. Titulaire et capitaine de l'AS Monaco, l'attaquant a marqué un doublé lors de la victoire de son équipe (4-2) en déplacement à Clermont lors de la première journée de Ligue 1. Le joueur de 33 ans a signé cette prestation trois jours après avoir été mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle,

Arrivé cet été sur le banc monégasque, Adi Hütter a vécu une première réussie, lui qui a maintenu sa confiance à Ben Yedder. "Félicitations à Wissam. Il était concentré sur le football, c'est très important qu'il ait marqué deux fois, a commenté le technicien autrichien. Son comportement, son attitude sur le terrain étaient fantastiques aujourd'hui. Je salue globalement la performance de l'équipe."

"Ma relation avec Wissam ne concerne que le sport"

Lors de son premier but, Wissam Ben Yedder a effectué une célébration assez énigmatique en mimant le VAR puis croisant les bras. L'international français a été copieusement sifflé lors de ce but du 2-1 en fin de première période. Pour autant, Wissam Ben Yedder est resté concentré pour inscrire le troisième but monégasque (à 3-2) en deuxième période, en déviant un centre de Vanderson au premier poteau. "Il a montré une top réaction. Ma relation avec Wissam ne concerne que le sport, a ajouté Hütter. Mon travail, c'est de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, Wissam en fait partie. Il n'y a aucun doute concernant le fait qu'il joue."

Les faits reprochés à Ben Yedder remontent à début juillet sur la Côte d'Azur. Lors de la révélation des plaintes de deux jeunes femmes de 19 et 20 ans, l'AS Monaco avait indiqué "ne pas être en mesure de faire un commentaire" mais n'a rien ajouté depuis et n'a jamais écarté le joueur, présent lors de la préparation et donc titularisé comme d'habitude pour la reprise du championnat.

Cette semaine, Wissam Ben Yedder a passé 48 heures en garde à vue entre mardi et jeudi. Il en est sorti après s'être acquitté d'une caution de 900 000 euros, alors qu'il était sous le coup d'une demande de détention du parquet refusée par le juge des libertés et de la détention.

Malgré son contrôle judiciaire, Wissam Ben Yedder est autorisé à se déplacer en France, ce qui lui a permis de jouer à Clermont. Dimanche prochain, l'AS Monaco continuera sa route avec un premier match à Louis-II, pour la réception de Strasbourg.