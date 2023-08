Clermont-Monaco: Ben Yedder titulaire et capitaine avec l'ASM après sa mise en examen

Mis en examen pour viol et tentative de viol cette semaine pour des faits remontant à début juillet sur la Côte d'Azur, Wissam Ben Yedder a été titularisé ce dimanche pour la reprise de l'AS Monaco en Ligue 1, en déplacement à Clermont. L'attaquant a gardé son brassard de capitaine.

Capitaine de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder a gardé son brassard et sa place de titulaire ce dimanche. Pour la reprise de la saison, avec un déplacement à Clermont lors de la première journée de Ligue 1, l'attaquant français va débuter la partie malgré l'actualité qui l'entoure.

Deux jours de garde à vue cette semaine

Jeudi, Wissam Ben Yedder a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une affaire de viol, tentative de viol et agression sexuelle. Les faits reprochés remontent à début juillet sur la Côte d'Azur. Après 48 heures de garde à vue entre mardi et jeudi, le joueur est sorti après s'être acquitté d'une caution de 900.000 euros.



L'international français (19 sélections) de 33 ans était sous le coup d'une demande de détention du parquet mais celle-ci a été refusée par le juge des libertés et de la détention. Autorisé à se déplacer en France, Wissam Ben Yedder peut donc jouer ce dimanche à Clermont.

Wissam Ben Yedder reste sur une saison où il a inscrit 25 buts toutes compétitions confondues (dont 19 en Ligue 1) sous les couleurs monégasques. En avril, il a été condamné par le tribunal de Séville (sud de l'Espagne) à six mois de prison avec sursis et à une amende de 133.798,70 euros pour fraude fiscale.