Auxerre: Baptiste Malherbe devient président exécutif

Baptiste Malherbe a été choisi comme nouveau président exécutif de l'AJ Auxerre. L'actionnaire majoritaire chinois James Zhou avait récemment annoncé son départ de la présidence du club promu en Ligue 1.

L'AJ Auxerre a choisi son nouveau patron. Face à la décision de l'actionnaire majoritaire chinois James Zhou de quitter la présidence du club, le directeur général Baptiste Malherbe a été choisi pour devenir le nouveau président exécutif, selon une information de L'Équipe que RMC Sport est en mesure de confirmer.

Cette décision marque une volonté de "continuité". Tout était d'ailleurs prévu depuis juillet dernier.

Zhou: "Je ne suis pas le meilleur président pour l'AJA"

L'annonce de James Zhou, qui a pris le contrôle de l'AJA en octobre 2016, était tombée le 9 août. "Je ne suis pas le meilleur président pour l'AJ Auxerre car j'ai beaucoup d'autres occupations avec beaucoup de fonctions différentes. Par ailleurs, je ne suis pas un spécialiste du football français. J'ai bien défini le profil idéal du futur président de l'AJA qui devra être français et bien connaître le football français. J'espère trouver mon remplaçant le plus vite possible", avait dit le milliardaire sexagénaire, qui reste président du conseil d'administration.

Vainqueur face à l'AS Saint-Étienne en barrage au printemps dernier, l'AJ Auxerre est de retour en Ligue 1 après dix ans de purgatoire en Ligue 2. L'équipe icaunaise s'est inclinée lors de la première journée de la saison sur le terrain de Lille (4-1). Le prochain est prévu dimanche contre Angers, au stade Abbé-Deschamps.