Auxerre: Furlan dévoile les coulisses de la signature de Kays Ruiz-Atil

Il a connu le FC Barcelone et le PSG, mais c’est dans l’Yonne qu’il espère véritablement lancer sa carrière. Du haut de ses 19 ans, Kays Ruiz-Atil a fait le choix de rejoindre Auxerre durant ce mercato estival. Alors qu’il avait des touches en Italie, en Belgique et en Suisse, le milieu offensif franco-marocain a signé un contrat de trois ans avec l’AJA, de retour en Ligue 1 cette saison après dix ans d’attente. Invité de l’After Foot ce jeudi sur RMC, Jean-Marc Furlan a dévoilé les coulisses de cette signature.

"Sincèrement, son agent m’a appelé pour me dire : ‘Si c’est possible, coach, j’aimerais qu’on se rencontre avec Kays’. Il est donc venu avec sa chérie et son agent. M. Zhou (le propriétaire de l’AJA, ndlr) était là. Ce qui m’a intéressé, c’est son parcours et sa très forte envie de rejoindre l’AJA. Je suis très positif par rapport à ce que je vois au quotidien, c’est un excellent joueur", a expliqué l’entraîneur auxerrois. "En plus, il peut jouer à plusieurs postes offensifs. Il m’a dit que Thomas Tuchel l’avait fait jouer en 8 et sur le côté gauche au PSG. Il est polyvalent. On a parlé pendant une heure et demi au stade, ça m’a plu", a-t-il ajouté. En plus de Kays Ruiz-Atil, Auxerre a également recruté le gardien Benoît Costil, le latéral droit Brayann Pereira, le défenseur central Denys Bain ou encore le milieu Youssouf M'Changama. Mais Furlan attend d’autres renforts.

Furlan veut d'autres recrues

"Je souhaiterais avoir trois-quatre joueurs de plus pour compléter l’effectif et pouvoir rivaliser en Ligue 1, un championnat qui n’a rien à voir avec la Ligue 2. Il y a huit-dix équipes qui sont très au-dessus. Je souhaite d’autres arrivées pour augmenter la concurrence et le potentiel de l’équipe", a-t-il détaillé sur RMC. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, dont Toulouse, Hamza Sakhi ne devrait lui pas bouger. "Il va rester. Je crois qu’il est entouré par de nombreux agents, mais il vit aussi très bien ce qu’il vit à l’AJA. Je ne le vois pas partir", a fait savoir Furlan, qui a également fait le point sur la hiérarchie des gardiens.

"Benoît Costil arrive en numéro un. Mais comme je dis à mes recruteurs, en ce qui concerne les gardiens, à part si tu prends Lloris, Courtois ou Mandanda, je n’y connais rien (sourire). On a proposé Costil tout en prolongeant Donovan Léon parce qu’on est très content de lui. J’adore Donovan, il a énormément de qualités. On a voulu encore augmenter le potentiel. Je suis très content d’avoir ces deux gardiens. J’ai demandé une prolongation pour Donovan, qui va rempiler pour deux ans", a-t-il dit. Les Auxerrois, qui restent sur une victoire en amical contre la sélection de l’UNFP (3-1), débuteront leur saison le 7 août contre Lille, au stade Pierre-Mauroy.