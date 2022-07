Auxerre: "L’objectif principal, c’est d’exister en Ligue 1", le président Zhou ne veut pas griller les étapes

Propriétaire de l'AJ Auxerre depuis 2016 et président depuis 2021, James Zhou a livré ce lundi pour RMC Sport son ressenti sur ses premières années dans le football français. Fier de la montée du club bourguignon en Ligue 1, le dirigeant chinois fait confiance à Jean-Marc Furlan et aux dirigeants du club pour assurer le maintien. Ensuite, l'AJA se fixera d'autres objectifs plus élévés.

Monsieur Zhou, comment analysez-vous vos premières années à l'AJA?

Après le rachat de l’AJ Auxerre en 2016, on a vécu trois ou quatre ans d’une période très, très difficile. A l’époque on avait besoin que la mayonnaise prenne entre le propriétaire et les dirigeants d'alors. En tant qu’investisseur, j’ai aussi eu besoin de connaître le football français, de m’adapter et d’apprendre. Donc au début, pendant trois ou quatre ans, c’était vraiment douloureux et très très difficile. A l’époque on a beaucoup travaillé. On a voulu obtenir de bons résultats mais finalement on n’a pas réussi et j’en suis vraiment désolé.

Cela s’est arrangé depuis avec la montée en Ligue 1. Comment avez-vous vécu cette promotion?

C’est vrai que la saison dernière nous avons été un peu chanceux afin de devenir la dernière équipe à monter en Ligue 1. Même si on était la dernière équipe, on est passé par le match le plus difficile, le plus décisif. Pendant ce match-là, on a montré notre solidarité et notre passion. En même temps les supporters nous aident beaucoup et leur engouement nous donne l’espoir d’une réussite à l’avenir. Je pense que l’on est capable d’exister en Ligue 1. Notre premier objectif en Ligue 1 c’est d’exister, après on verra plus loin. Normalement on aura besoin d’entre trois et cinq ans pour devenir une équipe très très solide de Ligue 1 comme l’AJ Auxerre en 2011.

Quels sont les objectifs de l’AJA pour la saison à venir, le maintien ou déjà le top 10?

L’AJ Auxerre est un club historique en Ligue 1 mais cela fait déjà dix ans que l’on n’y était plus. Donc en tant que promu on a besoin de beaucoup de travail pour apprendre et s’adapter. C’est quelque chose de nouveau pour tout le monde. Notre objectif principal pour la nouvelle saison c’est d’exister en Ligue 1.

"Si le club a besoin, on va tout donner pour aider"

Avez-vous prévu de réinjecter de l’argent dans le club cet été et notamment pour le mercato? A quelle hauteur se porterait cet investissement?

Tout notre investissement se fait en fonction des budgets fixés par nos dirigeants. Depuis 2016 on a déjà injecté beaucoup d’argent au club. Mais vous le savez, l’argent n’est pas la garantie de résultats. Le plus important c’est la gestion du club. Mais si le club a vraiment besoin, on va fournir notre aide financière. Pour cette saison on a déjà injecté une partie de l’argent afin de résoudre le problème financier. Si le club a besoin, on va tout donner pour aider.

De quel budget bénéficiera le club lors du mercato estival et quel sont les postes ciblés?

Pour la première partie de la question, ce sera aux dirigeants de répondre. Et pour la deuxième partie, ce sera au coach de répondre. En même temps nous sommes en train de négocier avec de nouveaux joueurs. Grâce aux efforts de la cellule recrutement je pense que l’on peut faire de bons choix avant la fermeture du mercato. Même si nous sommes la dernière équipe à monter en Ligue 1, dans les matchs les plus difficiles nous avons montré notre intelligence et notre solidarité. Au niveau de la mentalité, je pense qu’Auxerre peut rivaliser avec n’importe quel club de Ligue 1. Sur le plan de la mentalité, on est très très forts.

Si ce n’est pas vous, le président, qui fixe le budget du club?

Quand on parle de notre groupe de dirigeants c’est sous la direction de Monsieur Baptiste Malherbe. La saison dernière, sous sa direction, Auxerre a atteint l’objectif fixé pendant plus d’un an. C’est-à-dire monter en Ligue 1. Pendant un an, lui et son équipe ont beaucoup grandi. Notre réussite prouve que cette équipe de dirigeants c’est un bon choix. J’ai beaucoup de confiance en cette équipe.

Vous êtes devenu président de l’AJA en 2021, ce club représente-t-il simplement un business ou y mettez-vous aussi de l’affect?

Après le rachat de l’AJ Auxerre en 2016, c’est vrai qu’au début c’était pour le business. Mais après des années cela devient non seulement le business mais aussi la responsabilité. Les Chinois, on ne connait pas trop le football français. On a besoin de temps pour apprendre et pour respecter le développement du football français. Donc on doit compter sur le système de gestion de l’AJ Auxerre.

Au sein de vos activités, l’AJ Auxerre prend-elle une place importante maintenant?

Depuis longtemps, l’AJA devient une part très importante dans mes affaires. Maintenant c’est non seulement le business mais aussi l’amour vis-à-vis de ce sport, du football, et de la ville d’Auxerre. On ne peut pas gérer le club avec les méthodes du business, il faut avoir beaucoup d’amour.

"Avec Jean-Marc Furlan, ce ne sera pas sur une ou deux années"

Jean-Marc Furlan est-il le coach qu’il faut à Auxerre cette saison et pour le futur?

J’ai eu un échange avec le coach Jean-Marc Furlan. Après dix ans en Ligue 2, on retrouve la Ligue 1 donc pour notre équipe le plus important c’est de voir comment aller plus loin en Ligue 1. C’est notre priorité. Je remercie beaucoup Jean-Marc Furlan car nous avons trouvé un accord (pour prolonger son contrat, ndlr). On va réfléchir à l’avenir de l’équipe. Notre collaboration avec Jean-Marc Furlan, ce ne sera pas sur une ou deux années. Mais le plus important c’est comment on va exister en Ligue 1 et comment aller plus loin.

Quand vous parlez de votre collaboration avec Jean-Marc Furlan, voulez-vous dire que cela va être plus long ou plus court avec lui?

Dans le contrat de Jean-Marc Furlan on a une option automatique de prolongation en cas de montée. Donc pendant un an on ne va pas discuter de son avenir.

Etes-vous impliqué dans le choix des joueurs lors du mercato ou laissez-vous cela à vos dirigeants?

C’est notre cellule de recrutement qui s’en charge. Mais pendant le mercato il y a beaucoup de paramètres auxquels on doit réfléchir donc je participe à une partie du travail du recrutement. Mais le plus important, c’est notre cellule de recrutement. Notre travail de recrutement a commencé le lendemain du barrage parce que l’on a fini la saison plus tard, deux semaines plus tard que les autres donc on a plus de travail à faire.

A quels postes le club espère-t-il se renforcer?

Je pense que sur les attaquants, les défenseurs et les milieux, presque à tous les postes on doit regarder pour réfléchir à signer de nouveaux joueurs. Mais le choix des joueurs et des postes pour se renforcer c’est à notre cellule de recrutement et au staff de décider ensemble. Je pense que notre staff a déjà préparé assez de choses.

Comment voyez-vous l’arrivée de nombreux investisseurs étrangers en Ligue 1?

Je ne connais pas le nombre exact de clubs avec des investisseurs étrangers mais c’est la direction de l’économie mondiale. Grâce à internet, le monde devient plat et maintenant les gens viennent de différents pays. Ils ont plus l’occasion de se rencontrer et de se connaître. S’il y a beaucoup d’investisseurs étrangers qui visent le même sport, cela veut dire que ce sport a un bel avenir dans le futur.