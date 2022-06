Auxerre: "Je ferme ma gueule et j'accepte", lâche Furlan sur son avenir

Jean-Marc Furlan a confirmé jeudi qu'il restait bien l'entraîneur de l'AJ Auxerre en Ligue 1, malgré une demande de prolongation de contrat qui a été temporisée par son président.

Parmi les premiers clubs de Ligue 1 à reprendre l'entraînement, l'AJ Auxerre, promu, a a effectué jeudi sa rentrée. Soit à peine plus de trois semaines après sa victoire en barrage contre l'AS Saint-Étienne. Avec cette promotion, le contrat de Jean-Marc Furlan, qui expirait initialement ce 30 juin, a été automatiquement prolongé d'une saison. Mais, comme le rapportait L'Yonne Républicaine, l'entraîneur n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait: un nouveau contrat plus long.

"J'en ai discuté avec M. Zhou (propriétaire de l'AJA, ndlr) longuement, il m'a dit qu'on verrait en novembre-décembre", a déclaré Jean-Marc Furlan, selon des propos rapportés par L'Équipe.

"Je reste là"

Avec seulement douze mois de contrat, sa situation n'est donc pas confortable. "Je pense que si on est 18e, je vais sauter, il n'y aura pas de discussion", a-t-il d'ailleurs ironisé. Avant de reprendre: "Ce n'est pas très grave. On l'avait prévu nous, avec mon agent, alors je ferme ma gueule et j'accepte".

"Comme les joueurs me cassent les couilles en permanence pour me dire: 'Coach, restez là, restez là', je reste là", a conclu Jean-Marc Furlan, confirmant ainsi qu'il serait bien aux commandes de l'AJ Auxerre pour le déplacement sur la pelouse du Losc lors de la première journée de championnat (week-end du 5-7 août). Ces dernières semaines, son nom avait notamment circulé du côté des Girondins de Bordeaux.