Bordeaux: Guion finalement prolongé malgré la descente en Ligue 2

Relégué en Ligue 2 après une saison cauchemardesque, Bordeaux a tout de même décidé de poursuivre l'aventure avec David Guion. Jean-Marc Furlan (Auxerre) et Omar Daf (Sochaux) ont été approchés sans succès.

Après les échecs Jean-Marc Furlan (Auxerre) et Omar Daf (Sochaux) et malgré la descente en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux ont prolongé leur entraîneur David Guion pour une saison supplémentaire. Depuis quelques heures, la tendance était au maintien du coach nommé en février en remplacement de Vladimir Petkovic. Les Girondins souhaitaient un technicien français connaissant la Ligue 2 pour débuter la saison.

Les échanges n'ont jamais cessé

Guion s'est plongé dans le projet de restructuration du club depuis la relégation actée le 21 mai dernier. Les échanges ont continué entre la direction et son entraîneur depuis l'échec en Ligue 1. Bordeaux aura donc un coach opérationnel tout de suite malgré le flou qui règne au niveau des finances du club.

Comme expliqué par RMC Sport, la mission des Girondins de Bordeaux pour entrevoir la Ligue 2 reste une tâche ardue. Le club doit trouver 40 millions d’euros pour espérer repartir en deuxième division. Pour y parvenir, les équipes de Gérard Lopez pourront compter sur plusieurs rentrées d’argent: la somme versée par CVC fin juin (8,25 millions) et l’aide de la LFP aux clubs relégués en Ligue 2 (7 millions d’euros) en plus de potentielles ventes de joueurs (Hwang, Elis, etc).

L'actionnaire principal et président Gérard Lopez devra toutefois remettre la main à la poche. La somme est estimée autour de 20 millions d’euros.