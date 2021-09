Auxerre: Kapo raconte sa grosse bagarre avec Jeunechamp après un match

Ancien attaquant d’Auxerre (1999-2004) passé aussi par la Juventus, Olivier Kapo, 39 ans, a raconté dans les colonnes de L’Equipe une grosse bagarre avec Cyril Jeunechamp après un match entre l’AJA et Bastia.

Grosse tension à l’Abbé-Deschamps. Au début des années 2000, Auxerre est en haut de l’affiche en Ligue 1 grâce à une nouvelle génération de jeunes surdoués incarnés par Djibril Cissé, Philippe Mexès, Jean-Alain Boumsong et Olivier Kapo. Mais dans l’écrin de l’équipe bourguignonne, il n’y a pas eu que des scènes de joie. Il y a aussi eu des moments chauds. Voire très chauds. Lors d’un match face à Bastia, l’ex-international Olivier Kapo a fait dégoupiller Cyril Jeunechamp. Il faut dire que le Bastiais formé à l’AJA a toujours eu le sang chaud (109 cartons jaunes et 16 cartons rouges en carrière).

Olivier Kapo face à Bastia en 2001 © AFP

"Bon, maintenant, vous fermez bien la porte et vous ne laissez pas entrer Jeunechamp"

"Je savais que pour le faire sortir de son match, il fallait le chambrer ou lui faire un petit pont, ce que j’ai fait, et il partait aussitôt, raconte Kapo dimanche dans les colonnes de L’Equipe. A la fin du match, que l’on gagne 1-0, j’ai dit aux autres : "Bon, maintenant, vous fermez bien la porte et vous ne laissez pas entrer Jeunechamp." Mais il a réussi à rentrer alors que j’avais la serviette autour de la taille et la brosse à dents dans la bouche. Cela a fini en vraie grosse bagarre. Dans le vestiaire et même dans le couloir."

Après Auxerre, l’attaquant aux 9 sélections en équipe de France, a rejoint la Juve en 2004. A Turin, il a retrouvé un jeune attaquant suédois déjà célère, Zlatan Ibrahimovic. Entre les deux, le courant est tout de suite passé même si le Français n’a pas épargné la future star du PSG : "En Italie, on était souvent ensemble car on était les plus jeunes. Il avait déjà du caractère et moi, je m’amusais à l’énerver. Tout le temps. Au stade, à l’entraînement, dans le bus. Quand, par exemple, je voyais une belle voiture, je lui disais: "Ah, regarde, Djibril (Cissé) a la même." Quand on s’entraînait et qu’il tirait, je venais pour lui dire : "Ah mais Djibril frappe plus fort que toi." Il s’énervait, il criait, il jurait. Un jour, il en a eu marre et il a tiré de toutes ses forces dans un ballon et il a mis une mine dans le dos de Cannavaro. Une des stars de l’équipe. Je peux te dire que cela ne lui a pas plu…"