OM: Djibril Cissé intègre le staff de la formation

Ancien buteur de l'équipe de France et de l'OM, Djibril Cissé vient de rejoindre le staff du club phocéen, où il sera en charge des attaquants pour les équipes allant des U16 à la réserve en N2.

Arek Milik n'est toujours pas disponible, mais si besoin, Djibril Cissé est de retour à l'OM. L'ancien attaquant international (40 ans, 41 sélections) a posté ce jeudi sur les réseaux sociaux une photo de lui en tenue d'entraînement du club phocéen, évoquant un rôle auprès des jeunes attaquants olympiens. Un rôle amené à être durable.

Comme l'a confirmé l'Olympique de Marseille à RMC Sport, Cissé a en effet intégré le staff de la formation pour travailler avec les équipes allant des U16 à la réserve en N2, notamment lors d'entraînements spécifiques avec les attaquants.

37 buts sous le maillot marseillais

Il aura ainsi l'occasion de côtoyer - comme il l'a souligné - Toifilou Maoulida, adjoint de Sébastien Tambouret avec les U19, ou encore Philippe Anziani, qui s'occupe entre autres des U15.

Enfant d'Arles, à une heure de route de Marseille, Djibril Cissé était passé par l'OM de 2006 à 2008, entre deux expériences anglaises à Liverpool et Sunderland. Malgré quelques périodes compliquées, le puissant avant-centre avait marqué 37 buts en 80 matchs sous le maillot ciel et blanc, dont un doublé en finale de la Coupe de France 2007 - perdue aux tirs au but contre Sochaux. Son retour témoigne de la volonté de l'OM version Pablo Longoria de compter de plus en plus sur ses anciens pour se structurer.

Au centre de formation de l'OM, Djibril Cissé croisera également son neveu Salomon, attaquant de l'équipe U17. "C’est une petite pépite. Il est plus doué que moi au même âge, techniquement plus fort", expliquait-il en octobre dernier à La Provence, avec beaucoup d'enthousiasme.