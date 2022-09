Auxerre-OM: violences entre supporters aux abords du stade avant le match

À quelques heures du coup d'envoi de la rencontre de Ligue 1 entre Auxerre et Marseille, des heurts ont éclaté entre une trentaine de supporters de l'AJA et de l'OM. Selon une source policière, tout est sous contrôle.

L'avant-match entre l'AJA et l'OM est animé aux abords du stade. Comme rapporté par La Provence et confirmé par RMC Sport, des échauffourées ont éclaté aux alentours de 14h30 à proximité de la piscine, qui se situe derrière le stade de l’Abbé-Deschamps, où le coup d'envoi du match sera donné à 17 heures. Cette rixe aurait impliqué une trentaine de personnes, des supporters marseillais et des supporters auxerrois. Les forces de l'ordre sont intervenues en utilisant des gaz lacrymogènes.

Les forces de l'ordre à Auxerre avant le match contre l'OM, le 3 septembre 2022 © RMC Sport

Les tags à Auxerre. © Iconsport

Les tags à Auxerre, le 3 septembre 2022. © Iconsport

Pas encore de bilan

Une brasserie s’est notamment retrouvée au centre des heurts. Les clients ont été reclus à l’intérieur de celle-ci pendant plusieurs minutes. Certains enfants étaient en pleurs. Sur des images publiées par La Provence, la terrasse de cette brasserie a été saccagée et de nombreuses chaises ont été renversées. Selon une source policière, tout est désormais sous contrôle. Plusieurs tags ont également été aperçus dans la ville.

La préfecture de l'Yonne avait pris un arrêté portant encadrement des supporters marseillais pour cette rencontre entre Auxerre et l'OM. 500 forces de l'ordres sont actuellement mobilisées pour assurer la sécurité autour du match. Contactée, la préfecture de l'Yonne n'a toujours pas dressé de bilan des interpellations.

L'AJ Auxerre "regrette et condamne fermement ces agissements", selon un communiqué diffusé peu avant le coup d'envoi. "L’ensemble du club condamne et regrette ces agissements et rappelle que ce match doit rester une fête".