Ben Arfa fait condamner le PSG en justice

Hatem Ben Arfa a fait condamner le PSG pour harcèlement moral par la Cour d'appel de Paris, rapporte L'Équipe. En conflit avec le président Nasser Al-Khelaïfi, l'ancien international français (36 ans) avait été écarté de l'équipe première pendant plus d'un an.

Des nouvelles d'Hatem Ben Arfa, le jour de son 36e anniversaire. D'abord débouté en première instance, le milieu offensif a finalement obtenu gain de cause de façon partielle. L'ancien international français a fait condamner le Paris Saint-Germain par la Cour d'appel de Paris, selon une information rapportée ce mardi par L'Equipe. Le club était notamment poursuivi pour harcèlement moral et pour des impayés.

Hatem Ben Arfa avait été écarté de l'équipe première parisienne à compter du mois d'avril 2017, après avoir froissé Nasser Al-Khelaïfi en se permettant une remarque auprès de l'émir du Qatar. Le joueur aux 15 sélections en équipe de France n'avait alors plus du tout rejoué et avait finalement quitté le club au terme d'une saison 2017-2018 vierge de tout match.

Ben Arfa réclamait plusieurs millions d'euros

Pour la justice, les conditions de la mise à l'écart du joueur (entraînement avec l'équipe réserve et non-sélection pour un stage à l'étranger) ont été excessives. Ces faits, jugés comme étant du harcèlement moral, ont valu au PSG de devoir verser un euro symbolique. Le club a aussi été condamné à payer un peu plus de 100.000 euros au joueur. La somme englobe deux jours de salaire retenu et un mois de prime d'éthique.

Parce qu'il estimait qu'il aurait pu toucher des primes de performance s'il n'avait pas été mis à l'écart, Hatem Ben Arfa réclamait plus de sept millions d'euros au club. Mais sur ce point, la justice ne lui a pas donné raison.

Hatem Ben Arfa se trouve sans club depuis son départ du Losc à l'été 2022. Son dernier match remonte au 2 avril 2022. Il avait disputé une dizaine de minutes contre les Girondins de Bordeaux. Avec le PSG, "HBA" n'a disputé que 32 matchs toutes compétitions confondues avec un bilan de quatre buts et sept passes décisives.