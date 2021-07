Benfica-OM en direct: les Marseillais veulent monter en puissance

Bienvenue à tous

L'OM poursuit sa préparation estivale avec un nouveau match amical. Et il s'agit d'une affiche de prestige puisque les Marseillais vont affronter Benfica au stade de la Luz. Une rencontre qui doit permettre à Jorge Sampaoli et ses nombreuses recrues de monter en puissance à deux semaines du début de la Ligue 1. Coup d'envoi à 21h à Libsonne. On va suivre ça en live sur RMC Sport!