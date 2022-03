Bordeaux: "choqué", Koscielny dément les accusations de racisme des supporters

Comme Benoît Costil, Laurent Koscielny a été accusé de racisme par les Ultramarines. Par le biais de son avocat, l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux s’est défendu auprès de Sud Ouest.

À l’image de Benoît Costil, Laurent Koscielny faisait partie des principaux leaders du vestiaire des Girondins de Bordeaux. Mais cette saison ne lui a pas réussi et le défenseur a fini par être écarté du groupe. Alors qu'il n’est plus un membre de l’effectif, l’ancien joueur d’Arsenal a été visé par des accusations de racisme par les Ultramarines.

Si Costil a reçu le soutien du vestiaire et de l’UNFP, Koscielny a réagi de son côté via son avocat. Dans des propos rapportés par Sud Ouest, le Français "conteste vivement ces accusations qui l’ont blessé gravement et qui ont des répercussions sur sa famille et son entourage". Tout en se montrant "surpris, choqué mais aussi attristé des propos tenus par l’un des représentants du Groupe Ultramarines 87."

Koscielny rappelle aussi qu’aucun élément ne permet de vérifier les dires de ce groupe de supporters, et que l’enquête interne du club ne l’inculpe pas: "Le soutien du club démontre à l’évidence que l’enquête interne à laquelle n’a jamais été convoqué Laurent Koscielny a débouché sur une absence totale d’élément caractérisant ces prétendus propos discriminatoires."

Koscielny remercie Bordeaux

Même s’il ne fait plus partie de l’effectif, l’ancien défenseur reste un salarié du club. Un geste ayant touché le principal intéressé qui "tient à remercier le club de la marque de confiance qui lui a été manifestée en lui confiant ce poste. Cette mission est le prolongement d’une carrière qui a forcé le respect de l’ensemble de ses partenaires."

Si Sud Ouest affirme que le club compte entre 40 et 60M€ de déficit, le représentant de l’ex-international français relève que son client s’est montré compréhensif en acceptant de "libérer un salaire". À voir si cette prise de parole pourra détendre l’atmosphère entre les différentes parties. De leur côté, Costil et son entourage ont décidé de porter plainte pour diffamation.