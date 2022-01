Bordeaux: Costil gravement blessé ?

Cadre des Girondins de Bordeaux, Benoît Costil pourrait ne pas pouvoir aider son équipe mal au point au classement pendant les prochaines semaines. Selon Sud-Ouest, le gardien a ressenti une vive douleur au mollet à l’entraînement ce mercredi.

La série noire continue pour les Girondins de Bordeaux. Après sa grosse défaite face au Stade Rennais le week-end dernier, le 19ème de Ligue 1 pourrait ne plus pouvoir compter sur son gardien principal. Selon Sud-Ouest, Benoît Costil (34 ans) a ressenti une vive douleur au mollet lors de la séance d’entraînement ce mercredi.

Une nouvelle cauchemardesque pour les Bordelais qui devront probablement composer sans leur portier, pour le match très important contre Strasbourg ce dimanche (à 15h). D’autant qu’en cas de contre-performance, l’entraîneur Vladimir Petkovic pourrait ne pas être assuré de garder son poste pour la suite de la saison. Face aux Strasbourgeois, c’est la doublure Gaëtan Poussin (23 ans) qui devrait être titularisée.

"Ce club va avoir besoin de moi"

Sans la présence de Costil, Poussin devra vite se mettre dans les conditions pour protéger les cages des Bordelais, qui n’en finissent plus d’être assaillies par les tirs adverses depuis plusieurs semaines. Pour rappel, Bordeaux n’a pas réussi à préserver une seule fois ses cages depuis le début de la saison en championnat.

Avec une seule titularisation en Coupe de France lors de la victoire 10-0 contre les Jumeaux M’Zouazia, le gardien formé au club devrait avoir beaucoup de travail et va devoir être décisif pour contribuer au maintien de son équipe.

Cette blessure tombe au plus mauvais moment pour l’international, qui avait assuré dans des propos retranscrits par le Télégramme il y a quelques jours, que sa présence est essentielle pour les Girondins: "Ce club va avoir besoin de moi jusqu’à la fin de la saison. Je vais batailler et être important pour l’équipe et le club."