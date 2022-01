Bordeaux: Koscielny encaisse mal la décision du club de se séparer de lui

Les dirigeants des Girondins de Bordeaux ont signifié à Laurent Koscielny qui souhaitait se séparer de lui et qu’il ne finirait pas la saison en Aquitaine. Auprès de L’Equipe, le défenseur central a fait part de son choc et dément tout problème d’investissement.

"Un bon poing dans le visage". C’est ainsi que Laurent Koscielny a vécu la décision de Bordeaux de ne pas finir la saison avec lui. Un choix qui lui a été confirmé mercredi. "J'ai eu un rendez-vous cet après-midi (mercredi) avec Gérard Lopez et Admar Lopes (le directeur technique), qui m'ont signifié qu'ils voulaient trouver une solution pour le futur, mais que je pouvais continuer à m'entraîner avec l'équipe première", indique le défenseur central à L’Equipe.

L’ancien international français n’aurait pas reçu d’explications très développées quant à sa décision brutale : "Ils m'ont juste dit que c'était leur nouvelle stratégie, et qu'on trouverait une solution avec le directeur financier pour que tout se passe bien pour tout le monde."

Koscielny veut encore "aider le club"

Les dirigeants bordelais reprocheraient plusieurs écueils à Koscielny entre blessures récurrentes, mauvaises prestations, hygiène de vie et manque de leadership. Des accusations auxquelles il réagit avec fermeté. "Cela fait dix-huit ans que je suis professionnel. Regardez ma carrière et comptez le nombre de matches que j'ai fait. C'est parce que j'aime le vin ? Bien sûr que j'aime le vin, je suis dans une région viticole, et donc je peux avoir des moments en famille où on déguste du bon vin. (…) Mais après, il y a le travail et je suis toujours sur le terrain, à fond et à l'heure", assure Koscielny.

"Mon brassard, je l'ai pris à coeur. J'ai été capitaine dans toutes les équipes où je suis passé. Être capitaine, ce n'est pas faire du bruit constamment. C'est savoir dire les bons mots aux bonnes personnes. Ça peut être positif ou négatif. J'ai toujours dit les vérités aux autres joueurs, comme avec Hatem (Ben Arfa)", poursuit-il.

Combatif, Laurent Koscielny assure qu’il souhaite encore aider les Girondins de Bordeaux. "Quitter le navire comme ça, alors là, pas du tout. J'ai envie de me battre pour l'équipe afin d'obtenir le maintien le plus rapidement possible. Il y a des personnes ici qui méritent qu'on se donne pour rester en L1. (…) Et je veux encore aider le club. C'est un moment difficile mais il faut rester calme et on trouvera une solution", affirme-t-il assurant même être ouvert à des discussions sur son imposant contrat.