Bordeaux: l'entraînement des Girondins interrompu par les Ultramarines

Dans une très mauvaise passe en Ligue 1, les joueurs de Bordeaux ont vu une centaine de supporters interrompre leur dernier entraînement ce samedi au Haillani. Avant le déplacement à Saint-Étienne, le ton est monté.

Alors que les Girondins n'ont gagné qu'un seul de leurs 11 derniers matchs et ne pointent plus qu'à quatre points de la 17e place, une centaine de supporters est venue interrompre la séance d'entraînement de ce samedi au Haillan.

Un groupe des Ultrasmarines, principal collectif d'Ultras à Bordeaux, a interrompu la séance des Bordelais. Ces supporters ont décidé de faire part de leur mécontentement vis-à-vis de la forme affichée par l'équipe actuellement. Avant le déplacement à Saint-Étienne, les fans bordelais ont décidé de hausser le ton.

Des supporters en colère

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le groupe de supporters exprime sa frustation et annonce avoir voulu apporter 'la colère populaire" que les joueurs n'ont pas à affronter au stade compte tenu de la conjoncture actuelle.

Depuis le 29 janvier et une défaite face à l'Olympique Lyonnais, les troupes de Jean-Louis Gasset n'ont remporté qu'une seule petite rencontre face à Dijon (1-3). Avec 36 points au compteur, les Bordelais ne jouent d'ores et déjà plus un billet pour l'Europe mais bien leur maintien alors que Lorient, 17e de Ligue 1, n'est plus qu'à quatre longueurs désormais.