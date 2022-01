Bordeaux-OM: "Ce n'est pas notre problème", répond Harit sur l'effectif girondin très amoindri

L’OM affrontera vendredi (21h) une équipe de Bordeaux amoindrie par le Covid. Ce qui n’entache pas la motivation des Marseillais, bien décidés à stopper leur terrible série, a assuré Amine Harit ce jeudi.

Les Marseillais se déplacent à Bordeaux vendredi en Ligue 1 (20h45), mais ils ne savent pas vraiment qui ils vont affronter. Les Girondins, qui ont demandé un report du match finalement refusé par la LFP, comptaient jeudi huit cas de Covid et six joueurs tout juste revenus de leur test positif, et devraient aligner une équipe très rajeunie et inexpérimentée.

Pas de quoi émouvoir Amine Harit: "Ce n'est pas notre problème, ça reste un match de football. On ne prend pas de décision par rapport à ça. On y va pour gagner. […] On jouera là-bas à 100%, que ce soit contre des jeunes ou des joueurs pro. Je ne vois pas en quoi ça nous perturberait", a-t-il lancé en conférence de presse ce jeudi.

"A leur place, on aurait peut-être demandé le report"

Le Marocain a malgré tout assuré "comprendre" la volonté des Girondins de demander le report de la rencontre. "A leur place, on aurait peut-être aussi demandé le report du match. Mais c'est la Ligue qui décide", a-t-il répondu.

Les confrontations à Bordeaux entre l’OM et les Girondins ont toujours une saveur particulière puisque Marseille ne s’est plus imposé là-bas depuis 44 ans. Un record auquel tiennent beaucoup les Bordelais et que les Phocéens rêvent de faire tomber. Ce sera encore le cas vendredi, a assuré Amine Harit et ce malgré le contexte: "c'est spécial parce que 44 ans, c'est très long. Dans chaque club, il y a une malédiction quelque part contre un adversaire. Chaque malédiction est faite pour être cassée un jour ou l'autre. Si on le fait demain (vendredi), ce sera bien. C'est une part d'histoire qui donne un petit plus à ce match."

De leurs côtés, les Marseillais sont eux aussi touchés par le Covid, comme l’a annoncé Jorge Sampaoli face à la presse. Les noms des concernés n’ont en revanche pas été communiqués.