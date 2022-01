Bordeaux: Petkovic se sent "tranquille" malgré la 19e place

Malgré la situation très compliquée des Girondins de Bordeaux, 19es de Ligue 1 avant de recevoir Strasbourg dimanche, Vladimir Petkovic ne se sent visiblement pas en danger. Il a assuré ce vendredi être "tranquille".

Une 19e place au classement, une série de quatre défaites toutes compétitions confondues et surtout ce 6-0 encaissé le week-end dernier à Rennes. Difficile d'être serein dans une telle situation. Mais pour Vladimir Petkovic, entraîneur des Girondins de Bordeaux, l'heure n'est pas (encore) à l'affolement. Alors que ses dirigeants travaillent sur plusieurs solutions au cas où ils décideraient de le remercier, l'ancien sélectionneur de la Suisse assure être très "tranquille".

"Je n'ai aucune pression"

C'est ce qu'il a répété vendredi en conférence de presse à deux jours d'accueillir Strasbourg pour la 22e journée de Ligue 1. "Je suis toujours tranquille quand je sais que j'ai donné mon maximum. Je cherche à influer sur les choses que je peux influer. C'est-à-dire travailler, donner 100% et chercher à impliquer tous ceux qui veulent travailler. Là, il n'est pas question de Petkovic, il s'agit du club et de redresser la situation immédiate du club, de prendre chacun ses responsabilité", a-t-il expliqué. A-t-il été mis en garde avant le rendez-vous de dimanche ? Doit-il à tout prix gagner pour sauver sa place ?

"Est-ce qu'on m'a donné un ultimatum ? Non. Je n'ai aucune pression, aucune communication de la direction dans ce sens", a-t-il insisté. Comme expliqué par RMC Sport, le match de Strasbourg pourrait pourtant être sa dernière chance de montrer qu'il reste l'homme de la situation. Les Girondins étudient plusieurs pistes pour éventuellement le remplacer et ils pensent notamment à Thierry Henry. Le président bordelais Gérard Lopez apprécie l'ancien buteur des Bleus et il avait même déjà pensé à lui avant de nommer Petkovic l'été dernier.