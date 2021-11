Bordeaux-PSG: la réaction très agacée de Mbappé sur le deuxième but bordelais

Le PSG s'est imposé à Bordeaux ce samedi (3-2), lors de la 13e journée de Ligue 1. Mais les Parisiens, qui menaient 3-0, ont eu quelques frayeurs en voyant les Girondins revenir en fin de match. La réaction agacée de Kylian Mbappé en disait long sur sa frustration.

Une victoire ne suffit pas toujours, la manière compte. Et depuis le début de la saison, le PSG peine à marquer les esprits par la qualité de son jeu. Ce fut de nouveau le cas ce samedi, lors de la victoire des Parisiens à Bordeaux (3-2), dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Car les Girondins n'ont pas démérité dans le contenu.

Neymar avait envie de briller et il a claqué un doublé en première période: l'occasion de rendre hommage à son amie chanteuse disparue dans un accident d'avion vendredi. L'autre but de Paris est signé Kylian Mbappé, double passeur pour le Brésilien et venu mettre le PSG à l'abri peu après l'heure de jeu (62e minute). Du moins le pensait-on. Mais les Bordelais ont poussé, jusqu'à revenir à 3-2 dans les derniers instants de la rencontre. Ce qui n'a pas plu à Mbappé.

Kylian Mbappé sur le banc © Capture écran Canal+

Kylian Mbappé sur le banc avec Angel Di Maria © Capture écran Canal+

Sur le banc depuis la 87e minute et son remplacement par Mauro Icardi (il y avait alors 3-1), l'attaquant français a montré sa frustration au moment du but de M'Baye Niang dans le temps additionnel: moue des mauvais jours, mouvements de tête dépités, gestes des mains, regard à son voisin Angel Di Maria, tout traduisait son agacement.

"On n'a pas tremblé nous"

Son ton au micro oscillait entre propos un peu plus rassurants et tempérés et agacement là encore au moment où le journaliste de Canal+ a évoqué une équipe parisienne ayant "tremblé jusqu'au bout": "On n'a pas tremblé nous, aujourd'hui c'était moins dur que d'habitude, a répondu Mbappé. On s'est mis à l'aise. Ils marquent à la fin, c'est évitable mais on ne peut pas dire qu'on a tremblé. C'était plus le cas ces dernières semaines que là. On a eu des séquences de haut niveau, on a montré notre qualité. On va dire que ce n'est pas encore suffisant par rapport à l'équipe qu'on a mais on essaie de s'améliorer jour après jour. On espère que ça va aller de mieux en mieux."

Pochettino garde "un goût amer"

Des images qui vont dans le sens de la prise de parole de Mauricio Pochettino qui, sur Canal+ après le match, reconnaissait garder "un goût amer" en raison de ces deux buts encaissés. Le technicien retenait aussi du positif dans le jeu, durant la majeure partie de la rencontre, en admettant des erreurs techniques, notamment au milieu de terrain et souhaitant voir "un jeu un peu plus simple à l'avenir.