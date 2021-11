Bordeaux-PSG: auteur d'un doublé, Neymar rend un bel hommage à son amie chanteuse décédée

Auteur d'un doublé exquis face à Bordeaux ce samedi en Ligue 1, Neymar n'a pas manqué de rendre un dernier hommage à la chanteuse brésilienne Marilia Mendonça, décédée dans un accident d'avion. Elle fut son amie.

"Je serai ton éternel fan." Auteur de l’ouverture du score à Bordeaux, alors que son équipe du PSG souffrait en terres girondines, Neymar a marqué un doublé pour soulager les siens. Et sa conscience? L’artiste brésilien avait tout préparé. Au moment de célébrer son premier but, il a soulevé son maillot, découvrant un t-shirt hommage à son amie chanteuse disparue dans un terrible accident d’avion dans l'Etat de Minas Gerais (sud-est) .

"Je serai ton fan éternel", a-t-il donc écrit à Marilia Mendonça. Un tee-shirt très visible au moment de regagner le vestiaire, le maillot ôté, après son doublé.

Neymar © @AFP

Bientôt inhumée dans un cimetière de sa ville natale

La star brésilienne, immensément populaire dans son pays, était âgée de 26 ans seulement avant de perdre la vie avec quatre autres personnes à bord de l'appareil: le producteur de l'artiste, son oncle et les deux pilotes de l'avion. Une foule immense a afflué samedi dans la ville natale de Marilia Mendonça, Goiania, où ses admirateurs affluaient en très grand nombre vers un stade où doit se dérouler une grande veillée publique.

Ils ont commencé à faire la queue dès l'aube pour avoir une chance d'entrer dans le stade qui peut accueillir 15.000 personnes et où des compositions florales arrivaient sans discontinuer, ont constaté des journalistes de l'AFP. La chanteuse, ainsi qu'un oncle qui travaillait avec elle et qui a également trouvé la mort dans l'accident, doivent être inhumés plus tard au cours d'une petite cérémonie privée dans un cimetière de la ville.