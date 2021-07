Braga-OM en direct: les Portugais devant au score à la pause

C'est la pause, Braga mène au score face à l'OM

Fin d'un premier acte nerveux entre Braga et l'OM. À l'image de Dimitri Payet, victime de plusieurs fautes, les éléments offensifs marseillais perdent patience et n'ont pas su porter le moindre danger sur le but de Matheus. Derrière, Balerdi n'a pas rassuré et le système mis en place par Sampaoli a semblé mettre à mal ses hommes. De leur côté, les Portugais dominent logiquement et parviennent à se montrer dangereux assez régulièrement, en mettant à profit leur jeu de possession.

Il faudra en mettre bien plus en deuxième période pour l'OM s'ils veulent poursuivre leur belle série en matchs de préparation.