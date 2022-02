Brest: la chambre régionale des comptes dresse un rapport alarmant, le club se défend

Un changement de dimension financière insuffisamment maîtrisé dans un contexte de crise sanitaire doit inciter le Stade Brestois à la vigilance, estime la chambre régionale des comptes.

L’avenir financier du Stade Brestois "apparaît incertain". La chambre régionale des comptes alerte sur la situation plus que préoccupante à ses yeux du club breton. Le changement de dimension financière après la montée en Ligue 1 "ne suffit pas toujours" à couvrir l’inflation des salaires, note la chambre régionale des comptes. Le rapport invite le club à la vigilance dans un contexte tendu où les effets des restrictions sanitaires (recettes d’abonnement et billetterie en forte baisse…) se conjuguent à l’incertitude majeure liée aux droits TV.

Le Stade Brestois nie les difficultés financières

Les recettes fragiles, "dépendantes d’un maintien en Ligue 1", inquiètent malgré un budget en constante augmentation. "Le résultat d’exploitation reste négatif", note la chambre régionale des comptes, même si l’endettement est jugé "raisonnable". Contacté par RMC Sport, le Stade Brestois "ne comprend pas le tableau dressé par le rapport. Le club n’a pas de difficultés financières", assure-t-on au club, rappelant que "ce rapport n’a qu’une vocation consultative". D’autre part, le rapport ne tient pas compte du chèque que le club a encaissé après le transfert de Romain Faivre, pour un montant de 15 millions d’euros.

L’arrivée de Youcef Belaili ayant provoqué un fort engouement, le club parie sur le fait que l’arrivée du phénomène algérien pourrait être profitable au club, et engendrer de nouvelles recettes à venir ces prochains mois. Par ailleurs, le Stade Brestois se dit aussi surpris du passage sur la construction du nouveau stade, où la chambre régionale des comptes appelle à la prudence. "Au contraire, ce nouveau stade en partie privé doit permettre de placer le club dans un modèle économique plus cohérent et vertueux", argumente le Stade Brestois, qui se veut résolument optimiste pour l’avenir.